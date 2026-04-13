Jovo Lukić ne staje - došao do 18 golova u šampionatu Rumunije!

Dragan Šutvić
Sjajni ofanzivac nastavlja da "teroriše" golmane u Rumuniji.

Jovo Lukić 17. gol u Rumuniji Izvor: Răzvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Dvije Univerzitatee, iz Kluža i Krajove, večeras igraju veoma važan derbi u borbi za titulu u rumunskom šampionatu. Domaćin poslije prvog poluvremena ima veliku prednost, vodi rezultatom 2:0, a drugi pogodak bio je djelo nezaustavljivog Jove Lukića!

Nekadašnji napadač Sloge, Krupe i Borca postigao je ove večeri 17. i 18. pogodak u sezoni, a u strijelce se upisao u 45. minutu. Lukiću je pri rezultatu 1:0 asistirao srpski internacionalac Jug Stanojev, koji je u 15. minutu prvi nadmudrio gostujuću odbranu.

Drugi pogodak na utakmici Lukić je postigao nedugo nakon što je počelo drugo poluvrijeme. U toku je bio 51. minut, a ovog puta se u ulozi asistenta našao Hrvat Dino Mikanović.

Domaćoj ekipi je, inače, put ka pozitivnom rezultatu u ovom derbiju olakšan od 30. minuta s obzirom na to da je u tim trenucima direktan crveni karton dobio Mandej Etim.

Ukoliko bi trijumfovali u ovom susretu, Jovo Lukić i saigrači bi se izdvojili na čelu tabele sa 39 bodova, tri više od večerašnjeg rivala. Dalje slijede Rapid Bukurešt (32), ČFR Kluž (31), Argeš (30) i Dinamo Bukurešt (28).

Podsjetimo, Jovo Lukić se u martu našao na spisku selektora BiH Sergeja Barbareza za baraž za plasman na Mundijal 2026. Nije, međutim, dobio priliku da zaigra, pa je oba meča, i protiv Velsa u Kardifu i Italije u Zenici, odgledao sa tribina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

