Laslo Đere osvojio titulu poslije osam godina: Srpski as pao na dno, pa sve šokirao trofejem

Laslo Đere je osvojio svoj treći čelendžer u karijeri pobjedom nad Amerikancem Emilijanom Navom u finalu.

Vraća se Laslo Đere! Trenutno 238. teniser svijeta bio je u najboljim danima karijere i 27. na ATP listi, a sada je osvojio svoju treću titulu na čelendžerima. Podigao je trofej u portugalskom Oeirašu.

U finalu je rutinski dobio Emilijana Navu sa 6:3, 6:4 i ispred Amerikanca je uzeo trofej koji će mu pomoći da se vrati na veliku scenu gdje mu je i mjesto. Srpski 30-godišnji teniser došao je do treće titule u svom čak 13. finalu. Prošlo finale igrao je 2023. godine na Sardiniji, a prošlu titulu uzeo je u Milanu 2018. godine.

Đere, koji je nekada i na grend slemovima bio nosilac, sada je morao da igra kvalifikacije za čelendžer iz serije 100 pa je tako u kvalifikacijama savladao Monteira i Karbonija, a onda je bez izgubljenog seta dobijao Heidea, Safjulina, Smita, dok mu je Ugo Delijen predao meč.