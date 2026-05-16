FA kup: "Štikla" Antoana Semenja osigurala jubilarni 20. trofej za Pepa Gvardiolu u Mančester sitiju! (VIDEO)

Mančester siti osvojio je FA kup, osmi u klupskoj istoriji!

U finalu na londonskom "Vembliju", ekipa Pepa Gvardiola je u subotu savladala Čelsi rezultatom 1:0 (0:0).

Gol odluke postignut je u 72. minutu kada je Erling Haland dobio loptu na desnoj strani, uputio je potom centaršut u kazneni prostor, a tamo je Antoan Semenjo majstorski "štiklom" poslao loptu u mrežu - 0:1.

Pobjeda Gvardioline ekipe je mogla da bude i mnogo ubjedljivija da na golu Čelsija nije stajao danas veoma raspoloženi Španac Robert Sančez, koji je u nekoliko navrata "skinuo" zicere fudbalerima Sitija.

A kad je bio savladan španski čuvar mreže, ispriječio se okvir gola, odnosno stativa koju je pogodio Mateuš Nunješ.

Ipak, "građani" su osvojili osmi pehar u FA kupu, ali i vjerovatno drugi trofej ove sezone (ranije osvojili Karabao kup), s obzirom da im je neophodno čudo da u preostala dva kola dostignu Arsenal u trci za šampionsku titulu u Premijer ligi.

Da bi se desilo da tim Pepa Gvardiole osvoji "tripletu", moraće da pobijedi Bornmut u gostima i Aston Vilu na svom terenu u posljednja dva kola Premijer lige i da se nada da će Arsenal ostati bez pobjede protiv Barnlija kod kuće ili Kristal Palasa u gostima.

Inače, ovo je jubilarni 20. trofej za Pepa Gvardiolu otkako je prije 10 sezona stigao na "Etihad", a ukupno 41. u karijeri.

OFFICIAL: Pep Guardiola has now won 20 TROPHIES in 10 years at Manchester City.



1x Champions League

x6 Premier League

x5 League Cup

x3 FA Cup

x3 Community Shield

1x UEFA Super Cup

1x FIFA Club World Cup — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

