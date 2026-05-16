FA kup: "Štikla" Antoana Semenja osigurala jubilarni 20. trofej za Pepa Gvardiolu u Mančester sitiju! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Mančester siti osvojio je FA kup, osmi u klupskoj istoriji!

FA kup: "Štikla" Antoana Semenja osigurala jubilarni 20. trofej za Pepa Gvardiolu u Mančester sitiju! (VIDEO)

U finalu na londonskom "Vembliju", ekipa Pepa Gvardiola je u subotu savladala Čelsi rezultatom 1:0 (0:0).

Gol odluke postignut je u 72. minutu kada je Erling Haland dobio loptu na desnoj strani, uputio je potom centaršut u kazneni prostor, a tamo je Antoan Semenjo majstorski "štiklom" poslao loptu u mrežu - 0:1.

Pobjeda Gvardioline ekipe je mogla da bude i mnogo ubjedljivija da na golu Čelsija nije stajao danas veoma raspoloženi Španac Robert Sančez, koji je u nekoliko navrata "skinuo" zicere fudbalerima Sitija.

A kad je bio savladan španski čuvar mreže, ispriječio se okvir gola, odnosno stativa koju je pogodio Mateuš Nunješ.

Ipak, "građani" su osvojili osmi pehar u FA kupu, ali i vjerovatno drugi trofej ove sezone (ranije osvojili Karabao kup), s obzirom da im je neophodno čudo da u preostala dva kola dostignu Arsenal u trci za šampionsku titulu u Premijer ligi.

Da bi se desilo da tim Pepa Gvardiole osvoji "tripletu", moraće da pobijedi Bornmut u gostima i Aston Vilu na svom terenu u posljednja dva kola Premijer lige i da se nada da će Arsenal ostati bez pobjede protiv Barnlija kod kuće ili Kristal Palasa u gostima. 

Inače, ovo je jubilarni 20. trofej za Pepa Gvardiolu otkako je prije 10 sezona stigao na "Etihad", a ukupno 41. u karijeri.

