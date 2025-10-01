Đere ispao već u prvom kolu, dobio ga 202. na svijetu: Srpski teniser već pakuje kofere u Šangaju

Laslo Đere doživio je poraz već u prvom kolu turnira u Šangaju i to od Valentina Vančerota.

Laslo Đere završio je takmičenje u Šangaju već na prvoj prepreci. Srpski teniser izgubio je od Valentina Vančerota (Monako) za manje od sat i po vremena igre - 6:3, 6:4. Podatak da nije imao nijednu brejk loptu najbolje oslikava kako se meč odvijao.

Imao je Đere velike probleme sa servisom, osvojio je samo 33 odsto poena na drugi servis (6/18) i pretrpio je dva brejka, po jedan u oba seta. Rutinska pobjeda za čovjeka koji je trenutno 202. igrač svijeta.

Ovo je za Đerea treći poraz u nizu na startu takmičenja. Izgubio je na Vimbldonu od Andreja Rubljova, pa u Gštadu od Ignasija Busea i sada od Vančerota. Što se njega tiče, naredni rival biće mu Aleksander Bublik koji je bio slobodan na startu takmičenja.