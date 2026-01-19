Đere odmah ispao sa Australijan opena: Bacao reket i gubio živce, izbacio ga trostruki grend slem šampion

Laslo Đere zaustavljen je već na startu Australijan opena pošto je izgubio od Stena Vavrinke poslije četiri seta. Bio je jako ljut na sebe...

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Laslo Đere završio je takmičenje na Australijan openu već na samom startu. Poslije preokreta ga je pobijedio Sten Vavrinka - 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Švajcarac, kome je ovo posljednja sezona u karijeri, pokazao je zašto i sa 40 godina ne odustaje od borbe.

Srpski teniser dobio je prvi set i to tako što je spasio set loptu u 10. gemu, pa napravio brejk i stigao do prednosti u setovima (7:5). U drugom setu je Sten bio mnogo bolji, poveo sa 4:1 i bez većih problema izjednačio. Pokazao je da nije slučajno dobio specijalnu pozivnicu za prvi grend slem sezone.

U trećem setu je najstariji teniser u glavnom žrijebu turnira u Melburnu napravio jedan brejk i to je bilo dovoljno da preokrene i povede u setovima (6:4), a tu je već polako krenula frustracija Đerea.

Na startu četvrtog seta Đere je uspio da spasi četiri brejk lopte, tada je bacio i reket, bio je vidno ljut zbog načina na koji igra. A, onda je Vavrinka napravio brejk i poveo sa 4:2. Laslo nije odustao, uzvratio je brejkom, pa je spasao dvije brejk lopte i odveo set u taj-brejk. Tamo je švajcarski igrač poveo sa 4:1 i uspio da sačuva prednost do kraja.