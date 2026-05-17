logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin dijeli pravdu u finalu Lige šampiona!

Banjalučanin dijeli pravdu u finalu Lige šampiona!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Međunarodni odbojkaški sudija iz Banjaluke Siniša Ovuka delegiran je kao prvi arbitar finala CEV Lige šampiona u muškoj konkurenciji.

Siniša Ovuka sudi finale Lige šampiona u odbojci Izvor: x/screenshoot

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine sa ponosom je objavio da će Siniša Ovuka predvoditi sudijski tim na najvećoj utakmici evropske klupske odbojke ove sezone.

U finalnom meču snage će odmjeriti italijanski gigant Peruđa i poljski predstavnik Varta Zavjerce. Susret se igra večeras u Torinu, sa početkom u 20:30 sati.

"Ovo je još jedan u nizu Sinišinih uspjeha, koji su pokazatelj predanog i kvalitetnog rada", istakli su u Odbojkaškom savezu BiH.

Ovuka će tako postati prvi sudija iz Bosne i Hercegovine koji će suditi finale Lige šampiona u muškoj odbojci, što predstavlja ogroman uspjeh za bh. sport i potvrdu visokog nivoa stručnosti domaćih sudija na evropskoj sceni.

OS BiH uputio je iskrene čestitke banjalučkom arbitru i poželio mu sreću u večerašnjem finalu, ali i na svim predstojećim utakmicama.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Odbojkaški savez BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC