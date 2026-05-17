Banjalučanin dijeli pravdu u finalu Lige šampiona!

Međunarodni odbojkaški sudija iz Banjaluke Siniša Ovuka delegiran je kao prvi arbitar finala CEV Lige šampiona u muškoj konkurenciji.

Izvor: x/screenshoot

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine sa ponosom je objavio da će Siniša Ovuka predvoditi sudijski tim na najvećoj utakmici evropske klupske odbojke ove sezone.

U finalnom meču snage će odmjeriti italijanski gigant Peruđa i poljski predstavnik Varta Zavjerce. Susret se igra večeras u Torinu, sa početkom u 20:30 sati.

"Ovo je još jedan u nizu Sinišinih uspjeha, koji su pokazatelj predanog i kvalitetnog rada", istakli su u Odbojkaškom savezu BiH.

Ovuka će tako postati prvi sudija iz Bosne i Hercegovine koji će suditi finale Lige šampiona u muškoj odbojci, što predstavlja ogroman uspjeh za bh. sport i potvrdu visokog nivoa stručnosti domaćih sudija na evropskoj sceni.

OS BiH uputio je iskrene čestitke banjalučkom arbitru i poželio mu sreću u večerašnjem finalu, ali i na svim predstojećim utakmicama.

(MONDO)