Srpska odbojkašica Hena Kurtagić otvorila dušu: "Dolazim iz muslimanske porodice, nije bilo lako"

Hena Kurtagić, talentovana odbojkašica Srbije, otkriva kako je odrastala u muslimanskoj porodici i usklađivala sport i post.

Izvor: YouTube/Jerome Volleyball

Odbojkaška reprezentativka Srbije Hena Kurtagić (21) važi za jednu od najtalentovanijih na svijetu i sigurni smo da će u godinama koje dolaze biti nosilac srpskog tima. Iako je i dalje vrlo mlada, interesantno je da je Kurtagićeva već godinama prisutna na velikoj sceni i ono što kod nje može da se primijeti da pored igračkih kvaliteta posjeduje i one najvažnije - ljudske.

To duguje svojim roditeljima koji su je vaspitali i "pogurali" do današnjih visina, a sada je prvi put ispričala nešto o svom privatnom životu u podkastu "Jerome Volleyball".

"Dolazim iz malog grada u Srbiji (Novi Pazar, prim. aut.) i muslimanske porodice koja nije navikla na profesionalni sport. Prioritet je bila škola, a ne sport i nisam trenirala ništa. Ali, imala sam momenat kada sam morala početi nešto da igram, da vježbam, da imam neku aktivnost da bih dobila bolje ocjene. I rekla sam: 'U redu, ja sam žensko. Mogu da igram košarku, ali to nije moja stvar. Previše je kontakta. To je težak sport.' Onda sam rekla: 'Tenis? Ne, nisam za individualne sportove.' Blizu kuće mi je bio odbojkaški klub. Dva ili tri minuta hoda. I pomislila sam: 'U redu, blizu je. Mogu da idem i mogu da se brzo vratim kući.' Samo sam počela i slagalica je sama počela da se slaže", rekla je Hena Kurtagić.

Interesantno je da je samo za mjesec dana uspjela da dođe do reprezentativnog dresa.

"Išlo je brzo i nisam imala vremena da razmislim da li to želim ili ne. I poslije mjesec dana, reprezentacija za djevojke do 15-16 godina je došla u moj grad prvi put ikad. Bila sam tamo i izabrali su visoke djevojke među kojima sam bila i ja. Poslije mjesec dana treniranja odbojke završila sam na pripremama reprezentacije. Ludo! Nisam imala ulogu, poziciju... Ništa! I naravno, bilo je loše jer nisam znala kako da se postavim i da udarim loptu. Ali, sviđalo mi se jer sam upoznala neke nove ljude koje bez odbojke vjerovatno nikada ne bih upoznala. Imala sam jednog tako finog trenera... Dino Zoranić mu je ime. Sa njim sam radila dan i noć."

Kako je uskladila treninge i post?

Ispričala je Hena Kurtagić i kako su muslimanski praznici Bajram i Ramazan uticali na nju, odnosno kako je uspijevala da uskladi sportske obaveze u odnosu na post.

"Kao muslimani smo imali naše praznike Ramazan i Bajram. Ramazan je praktično cjelodnevni post. Od trenutka kada Sunce izađe do trenutka kada zađe. Morate da postite, što znači bez hrane, pića, vode, bilo čega... Ne možete ni da trenirate u tom periodu. Kada Sunce zađe, možeš da jedeš i toliko si gladan da misliš da možeš mnogo da pojedeš. Ali, ne možeš. Ja bih jela i otišla na trening. To je bio haos. Trčali smo i igrali odbojku i u jednom trenutku sam pomislila: 'Želim da povraćam. Ne mogu više.' U ponoć! Imala sam mnogo smiješnih trenutaka koji sada djeluju kao lijepe uspomene. I srećna sam što sam izabrala ovaj put jer sam mogla da odem na neki drugi sport koji bih možda voljela, ali ne ovoliko", zaključila je Hena.

Inače, Hena Kurtagić ima nekoliko medalja sa Srbijom u mlađim kategorijama, dok je osvojila srebrnu medalju sa seniorskom reprezentacijom 2023. godine na Evropskom prvenstvu. Inače, članica je sada italijanskog Vero Voleja, a u vezi je sa bugarskim reprezentativcem Aleksandrom Nikolovim.