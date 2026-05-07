"Ona je najljepša na svijetu": Zaludjela je cijeli svijet, zbog nje svi sad gledaju odbojku

Za mladu tursku odbojkašicu Duru Turknas kažu da je najljepša na svijetu i već je privukla veliku pažnju u svom sportu.

Izvor: Instagram/duruturknas

Možda za nju niste čuli, ali je Duru Turknas (21) zaludjela planetu. Posebno one koji prate odbojku. Kažu za nju da je najljepša odbojkašica na svijetu i da zbog nje sve više ljudi gleda ovaj sport, pa čak i sve više ljudi dolazi na tribine da je vide uživo.

Igra u klubu koji se zove Zerenspor, na poziciji libera i jedna je od najperspektivnijih turskih odbojkašica. O njoj se priča i zbog sportskih kvaliteta koji su neosporni, ali i zbog izgleda. Na društvenim mrežama je već opisuju kao "najljepšu odbojkašicu na svijetu".

Koristi i ona svoju popularnost, pa na društvenim mrežama često kači razne fotografije. Kako one sa utakmica i treninga tako i one iz privatnog života. Sa raznih događaja, slavlja, okupljanja, kao i sa nedavnog rođendana kada je proslavila 21. rođendan.

Osnovne informacije o njoj kažu da je rođena 2. aprila 2005. godine, da je visoka 184 centimetra. Karijeru je počela u Fenerbahčeu, ali tamo nije dobila pravu šansu. Otišla je odatle u Jesiljurtspor, pa u Edremit i sada je u Zerensporu.