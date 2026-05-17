Pijan potpisao za Barsu i slučajno izbjegao smrt: Ako postoji veća legenda od Lea Mesija, to je on

Legendarni fudbaler Barselone i čovek koji je nosio dres tri reprezentacije Laslo Kubala biće upamćen kao mađioničar sa loptom i večita lutalica.

Jednu od najživopisnijih fudbalskih karijera ikada, vjerovatno je imao rođeni Mađar, porijeklom Poljak i Slovak, a sudbinom Španac, Laslo Kubala. Upamćen je i kao jedini koji je nastupao pod zastavom tri zemlje - Mađarska, Čehoslovačka i Španija, a status legende Barselone zaslužio je postigavši 280 golova u 345 nastupa. Igrao je još za Espanjol, Ferencvaroš, Slovan iz Bratislave, a njegov fudbalski put su obilježili rat, izbjeglištvo i bliski susret sa smrću. Bio je mađioničar sa loptom, majstor izvođenja slobodnih udaraca i dio zlatnog doba Barselone.

Početak karijere

Laslo Kubala je rođen 10. juna 1927. godine u Budimpešti. Otac mu je bio Slovak, a majka je imala mađarskih, slovačkih i poljskih korijena. Počeo je da igra fudbal u mlađim kategorijama tamošnjeg kluba Ganz gdje je primijećen njegov raskošan talenat. Kada je postao punoljetan, prelazi u Ferencvaroš gdje je nastupao po završetku Drugog svjetskog rata.

Nije se tu puno zadržao, riješio je da napusti Mađarsku i preseli se u Čehoslovačku. Navodno, jedini razlog bio je da bi izbjegao služenje vojnog roka.

U Bratislavi je živio dvije godine, gdje se priključio reprezentaciji Čehoslovačke, i na šest utakmica je postigao četiri gola. Kada su se stvari u Mađarskoj smirile, Kubala se 1948. vratio u domovinu, gdje je obukao dres Vašaša. Fudbalska pravila nisu bila striktna u to vrijeme, pa je ubrzo i bez posljedica dres Čehoslovačke zamijenio mađarskim, ali na tri utakmice nije postigao nijedan gol.

Tu nije bio kraj njegovim selidbama, ali perspektivnog igrača u tim godinama nije interesovalo ništa drugo do da igra fudbal. Već 1949. godine je bio primoran da ponovo napusti Mađarsku gdje je vladao autoritarni režim.

Izbjegao smrt

Blizu granice sa Austrijom, Kubala i njegovi prijatelji u nevolji morali su da napuste kamion i pješke pređu granicu. Priča se da su bili prerušeni u ruske vojnike i sa lažnim papirima u rukama, smrzavajući se na putu ka bezbjednoj zoni.

Ni tu se nije dugo zadržao, već je odmah prešao u Italiju, gdje je tokom proljeća nastupao za Pro Patriju. Dobio je poziv da nastupi za Torino na revijalnoj utakmici protiv Benfike, što je objeručke prihvatio. Ipak, bolest njegovog sina Branka ga je spriječila u ovoj zamisli, a ujedno mu i spasila život.

Avion koji je prevozio fudbalere Torina iz Lisabona srušio se na brdu Superga, svi putnici, njih 31, poginuli su avionskoj nesreći, a Kubala je pukom slučajnošću odustao od ovog putovanja.

Suspenzija FIFA i potpis za Barselonu

FIFA je kaznila Kubalu jer je napustio Mađarsku nakon tužbe tamošnjeg Saveza, pa mu je izrečena supenzija od godinu dana zabrane igranja fudbala. On je potom 1950. pronašao put do Španije gdje ga je odmah zapazio Real Madrid. Bilo je to vrijeme Frankove diktature, ali Mađar je mimo svih pravila i očekivanja odlučio da zaigra za Barselonu.

Postoje dvije verzije kako je završio u Kataloniji. Jedna je da je bio toliko pijan da su ga prevarili da potpiše za Barsu, druga da im je odnio ponudu Reala koju su ovi izjednačilli. Ostalo je istorija...

Kubala je 1999. godine, na stogodišnjicu kluba, biti proglašen za najboljeg igrača Barselone u 20. vijeku, a njegova statua krasi plato ispred "Nou Kampa".

Za Barselonu je nastupao od 1951. do 1961. godine i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju četiri trofeja prvaka Španije, to je bila zlatna era Katalonaca, a u tom periodu je i izgrađen velelepni stadion "Nou Kamp".

Potom je nastupao za Espanjol, Cirih i Toronto Falkonse, sve dok 1967. nije završio karijeru. Uprkos tome što je nastupao za tri reprezentacije, Kubala nije imao većih uspjeha na reprezentativnom nivou, nikada nije igrao na Svjetskom prvenstvu, pošto je 1962. godine bio povrijeđen i nije mogao da nastupi za Španiju. Preminuo je 2002. godine u Barseloni koja je ostala njegov vječni dom.

