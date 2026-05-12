Hansi Flik produžio ugovor sa Barselonom

Njemački trener Hansi Flik sjediće na klupi katalonskog giganta makar do 2028. godine.

Izvor: Xavi Bonilla / DeFodi Images / Profimedia

Njemački trener Hansi Flik produžio je saradnju sa Barselonom do 2028. godine. Katalonski gigant je osvojio titulu šampiona Španije i to pobjedom u "El klasiku", da bi nagrada stigla u vidu novog ugovora.

Iako klub nije zvanično potvrdio ove informacije, to je uradio sam Flik na konferenciji za medije pred utakmicu sa Alavesom.

"Jesmo li to objavili? Veoma sam srećan, a ono što smo postigli daje mi samopouzdanje da ostanem još godinu ili dvije. Mnogi treneri bi bili srećni da ostanu tri ili četiri godine, ali mislim da je u Barsi bolje da se ograniči. Za sada imam rok do 2028. godine i, ako sve bude u redu, produžićemo ga. Bio je to obostrani dogovor. Vidio sam da sam na pravom mjestu. To je obaveza sa naše strane da dostignemo najviši nivo i osvojimo još titula. Svi sanjaju o Ligi šampiona. Trudili smo se i nastavićemo da pokušavamo. Zahvalan sam na povjerenju koje mi je ukazano da nastavim", rekao je Flik.

✅ Flick confirma la noticia de Mundo Deportivo: renovado hasta 2028 + un año opcionalpic.twitter.com/CP1JHPXM4S — Mundo Deportivo (@mundodeportivo)May 12, 2026

Barselona gostuje Alavesu u 36. kolu La lige, a naredni cilj je potvrditi što ubmedljivije titulu šampiona. Barselona ima trenutno 91 bod i 14 više od Reala, pa je osvajanje "stotke" dodatna motivacija.

"Tim i ja, želimo 100 bodova, a za to moramo da pobijedimo u preostale tri utakmice. U posljednjih nekoliko dana pokazali su mi da sam na pravom mjestu i to zaista cijenim", rekao je Nijemac misleći na smrt oca koji je preminuo na dan "El klasika".

On je uprkos tragičnim vijestima ostao i vodio ekipu do pobjede protiv najvećeg rivala, koja je ujedno bila vrijedna titule šampiona Španije. Njemački stručnjak je u Barselonu stigao 2024. godine i od tada su osvojili čak pet trofeja, pa je produžetak ugovora bio samo čista formalnost.

