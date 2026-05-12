Hansi Flik produžio ugovor sa Barselonom

Njemački trener Hansi Flik sjediće na klupi katalonskog giganta makar do 2028. godine.
Njemački trener Hansi Flik produžio je saradnju sa Barselonom do 2028. godine. Katalonski gigant je osvojio titulu šampiona Španije i to pobjedom u "El klasiku", da bi nagrada stigla u vidu novog ugovora.
Iako klub nije zvanično potvrdio ove informacije, to je uradio sam Flik na konferenciji za medije pred utakmicu sa Alavesom.
"Jesmo li to objavili? Veoma sam srećan, a ono što smo postigli daje mi samopouzdanje da ostanem još godinu ili dvije. Mnogi treneri bi bili srećni da ostanu tri ili četiri godine, ali mislim da je u Barsi bolje da se ograniči. Za sada imam rok do 2028. godine i, ako sve bude u redu, produžićemo ga. Bio je to obostrani dogovor. Vidio sam da sam na pravom mjestu. To je obaveza sa naše strane da dostignemo najviši nivo i osvojimo još titula. Svi sanjaju o Ligi šampiona. Trudili smo se i nastavićemo da pokušavamo. Zahvalan sam na povjerenju koje mi je ukazano da nastavim", rekao je Flik.
✅ Flick confirma la noticia de Mundo Deportivo: renovado hasta 2028 + un año opcionalpic.twitter.com/CP1JHPXM4S— Mundo Deportivo (@mundodeportivo)May 12, 2026
Barselona gostuje Alavesu u 36. kolu La lige, a naredni cilj je potvrditi što ubmedljivije titulu šampiona. Barselona ima trenutno 91 bod i 14 više od Reala, pa je osvajanje "stotke" dodatna motivacija.
"Tim i ja, želimo 100 bodova, a za to moramo da pobijedimo u preostale tri utakmice. U posljednjih nekoliko dana pokazali su mi da sam na pravom mjestu i to zaista cijenim", rekao je Nijemac misleći na smrt oca koji je preminuo na dan "El klasika".
On je uprkos tragičnim vijestima ostao i vodio ekipu do pobjede protiv najvećeg rivala, koja je ujedno bila vrijedna titule šampiona Španije. Njemački stručnjak je u Barselonu stigao 2024. godine i od tada su osvojili čak pet trofeja, pa je produžetak ugovora bio samo čista formalnost.
