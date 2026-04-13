Zašto je Jago otišao iz Zvezde? Obradović objasnio zbog čega je plejmejker morao da napusti klub

Saša Obradović je poslije pobjede protiv Kluža pričao i o odlasku Jaga dos Santosa u italijanski Virtus.

Crvena zvezda pobijedila je Kluž u Pioniru (86:76). Poslije važne pobjede u ABA ligi Saša Obradović he došao na konferenciju za medije i dobio i pitanje o Jagu dos Santosu. Prije nekoliko dana je brazilski plejmejker dobio sporazumni raskid saradnje sa klubom, pa je prešao u Virtus iz Bolonje.

"Došlo je tako. To je bila odluka cijelog stručnog štaba. Gledali smo i šta je u interesu kluba. To je to", rekao je Obradović.

Sada tu poziciju pokrivaju Kodi Miler-Mekintajer i Stefan Miljenović, dok organizator igre može da bude i Tajson Karter.

"Karter? Još mu fale noge. Očigledno je. To je neko ulaganje koje traje. Sigurno da mu je potrebno još vremena. U nekim momentima kada igra, može da pruži kvalitet", poručio je Obradović i dodao da je sa Izunduom sve u redu i da Mekintajer nije igrao jer je dobio poštedu pred meč sa Realom.

