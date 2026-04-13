Zašto je Jago otišao iz Zvezde? Obradović objasnio zbog čega je plejmejker morao da napusti klub

Zašto je Jago otišao iz Zvezde? Obradović objasnio zbog čega je plejmejker morao da napusti klub

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović je poslije pobjede protiv Kluža pričao i o odlasku Jaga dos Santosa u italijanski Virtus.

Saša Obradović o odlasku Jaga iz Crvene zvezde Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet/MN Press

Crvena zvezda pobijedila je Kluž u Pioniru (86:76). Poslije važne pobjede u ABA ligi Saša Obradović he došao na konferenciju za medije i dobio i pitanje o Jagu dos Santosu. Prije nekoliko dana je brazilski plejmejker dobio sporazumni raskid saradnje sa klubom, pa je prešao u Virtus iz Bolonje.

"Došlo je tako. To je bila odluka cijelog stručnog štaba. Gledali smo i šta je u interesu kluba. To je to", rekao je Obradović.

Sada tu poziciju pokrivaju Kodi Miler-Mekintajer i Stefan Miljenović, dok organizator igre može da bude i Tajson Karter.

"Karter? Još mu fale noge. Očigledno je. To je neko ulaganje koje traje. Sigurno da mu je potrebno još vremena. U nekim momentima kada igra, može da pruži kvalitet", poručio je Obradović i dodao da je sa Izunduom sve u redu i da Mekintajer nije igrao jer je dobio poštedu pred meč sa Realom.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

