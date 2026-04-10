logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otišao iz Zvezde i odmah potpisao u Evroligi: "Jago Dos Santos je novi košarkaš šampiona"

Bojan Jakovljević
Doskorašnji plejmejker crveno-bijelih Jago Dos Santos ekspresno je našao novi klub.

Jago dos Santos novi član Virtusa iz Bolonje Izvor: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Brazilski plejmejker Jago dos Santos nastaviće karijeru u Virtusu. Praktično sat poslije svog rastanka sa Crvenom zvezdom, potpisao je za italijanskog velikana i taj transfer je ozvaničen.

"Jago Dos Santos je novi igrač šampiona Italije", objavljeno je na sajtu kluba iz Bolonje.

Iako je krajnje neubičajen trenutak za transfer, u pretposljednjoj nedjelji ligaškog dijela Evrolige, Jagov odlazak nije veliko iznenađenje. Prethodnih nedjelja izgubio je ulogu rezervnog plejmejkera, u koju je prekomandovan Stefan Miljenović i na evroligaškim mečevima.

Brazilac nije bio dio tima Zvezde u Evroligi od 27. marta i po svemu sudeći rastanak je bio logičan rasplet, na kraju sezone koja je i počela njegovim udaljavanjem iz ekipe Saše Obradovića. Ipak, početkom oktobra on je vraćen u takmičarski sastav, dao je doprinos Zvezdinim igrama ove sezone, ali je ipak došao kraj. 

Tagovi

Jago dos Santos Virtus Bolonja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC