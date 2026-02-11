Saša Obradović odao priznanje Brazilcu pred Olimpijakos: "Kapa dole Jagu dos Santosu"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović najavio je meč u Atini protiv Olimpijakosa, a posebno se osvrnuo na ulogu Jaga Dos Santosa.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Olimpijakosa u 29. kolu Evrolige, a meč je na programu u četvrtak od 20.15. Trener crveno-bijelih Saša Obradović iznio je očekivanja pred bratski duel, a njegov tim će u ovom meču imati ulogu "autsajdera". Posebno je nahvalio Jaga dos Santosa i istakao šta će biti presudno u utakmici u Pireju.

Sa dosta respekta je govorio o rivalu i detaljno analizirao tim koji se klupe predvodi Jorgos Barcokas.

"Možda je nekad bolje imati tu ulogu. Nije važno sa kojom ulogom uđeš u utakmicu, bitno je kako iz nje izađeš. Nekad nedostaje uloga autsajdera, nekoga ko je potcijenjen, jer tada više poštuješ protivnika. Olimpijakos je ekipa koja zaslužuje respekt, sastavljana da bude na samom vrhu. Znamo koliko je teško igrati u onoj dvorani. U prednosti su po svim kriterijumima. A mi moramo samo da budemo fokusirani na igru. Mnogo je faktora koji mogu da utiču na nas“, rekao je Obradović pred polazak u Atinu.

Ključno će biti zaustaviti trojicu igrača i iskontrolisati skok. "Na Dorsiju, Furnijeu i Vezenkovu. Isto tako je važno da naš napad dobro funkcioniše, jer znamo koliko Olimpijakos umije da konvertuje poene iz našeg lošeg šuta ili greške. I da se kontroliše skok."

Dubai je nedavno pobijedio Olimpijakos, a glavni razlog je to što su uspjeli da "zaključaju" Sašu Vezenkova. "To nije prvi put, nije ništa novo izmišljeno. On je na poziciji krilnog centra, ali više igra spolja. Naravno, treba se adaptirati, imati dobar meč-ap sa njihovim igračima. Svako treba da se spremi za iznenađenja."

Grčki crveno-bijeli mogu da računaju na samo jednog klasičnog plejmejkera, Tomasa Vokapa. "To je lažna slika. Oni ne zavise previše od plejmejkera. Više im zavisi igra od bekova i sistema."

Olimpijakos ima jaku centarsku liniju, dosta pažnje biće usmjereno na Nikolu Milutinova i Tajrika Džonsa.

"Uvijek najvažnije. Skok je za svakog trenera i svaku pripremu utakmice najbitniji. Ako tu nismo na visokom nivou, o čemu pričamo svaki put, vjerovatno ćemo imati probleme."

Jago Dos Santos polako dobija svoje mjesto u timu, iako je prošao težak put od otpisanog, do klupe, preko igrača koji može da ima važnu ulogu...

"Možda 99% njih ne bi izdržalo ono što je Jago izdržao. Svaka mu čast. Nekoliko puta sam u svlačionici rekao koliko taj dečko ima onu stvar da izdrži sve nepravde koje su mu se dešavale. Nije ni meni bilo lako da ga stavim u pravu situaciju, pravu ulogu. Muški je iznio. Sigurno je jedan od igrača koji nam donosi stabilnost, posebno na poziciji plejmejkera. U nekim fazama ti je baš potrebna dobra organizacija. Znam koliko je teško imati pa nemati ulogu, pa onda igraj… Kapa dole na odnosu na reakciji. Fenomenalan je."

Kakva je situacija sa Tajsonom Karterom koji se vratio treninzima? "Više vodim računa o drugim stvarima. Proćaskali smo juče. Počeo je sa treninzima. Duga je pauza, mora da bude skroz dobro prvo fizički, a onda da vidimo taktički kako ćemo da ga uključujemo."

