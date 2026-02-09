logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja se raspadam, a kamoli oni": Saša Obradović surovo iskren o situaciji u ekipi Zvezde

"Ja se raspadam, a kamoli oni": Saša Obradović surovo iskren o situaciji u ekipi Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović slikovito objasnio crnogorskim novinarima u kakvom je fizičkom stanju njegov tim

Saša Obradović o pobjedi Crvene zvezde protiv Budućnosti Izvor: Youtube/Budućnost VOLI

Crvena zvezda je mirno pobijedila Budućnost u hali "Morača", tako što je u završnici stekla, pa bez trzavica povećala razliku, za jadranski skor 12-4.

"Zasluženo smo pobijedili, kontrolisali smo meč u čitavom toku, iskoristili kvalitet, imali dobru rotaciju, bila je teška utakmica za nas, poslije duplog kola i teških mečeva. Našli smo snagu da igramo ovdje tešku utakmicu i jako sam zadovoljan, pogotovo jer je Budućnost igrala izvanredno, pogotovo ovdje. U drugom dijelu takmičenja će mnogi 'favoriti' imati problema sa Budućnošću. Želim im sve najbolje u nastavku Evrokupa, u kojem za dva dana imaju tešku utakmicu."

Posebno je naglasio doprinos centra Ebuke Izundua, koji već nedjeljama igra na visokom nivou.

"Izundu daje dobre garancije i tokom cijele Evrolige. Za mene je prijatno iznenađenje i otkrovenje, jedan od igrača koji sigurno može i u budućnosti da bude faktor, pogotovo kada imaš velike ciljeve."

Šta se promijenilo u odnosu na meč ABA lige protiv Mege, u kojem je Zvezda izgubila u prošlom kolu?

"Prvo moraš da budeš mnogo pametan da iskalkulišeš sve. Ovaj sistem takmičenja i ritam utakmica je stvarno ubistven. ja se raspadam, a mogu da zamislim kako je igračima. Nema tu treninga, samo priča i prolaz kroz sve to. Mega je došla u izuzetno teškom periodu, u ritmu 'petak-nedjelja-utorak', u namjeri da sačuvaš malo i emocije i fizičku snagu, što nam je i bilo dobro u smislu Hapoela. Nije samo Evroliga, igramo Kup uskoro, nije lako sve igrače zadovoljiti u smislu rotacije, ali mislim da to dobro radimo i samo da ostanemo zdravi."

Možda će vas zanimati



Tagovi

KK Crvena zvezda KK Budućnost Podgorica ABA liga Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC