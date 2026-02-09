"Ubijeđen sam, Dončić će doći u Zvezdu": Čovjek koji je svašta prošao sa Lukom razgalio Delije

Luka Dončić je veliki navijač Crvene zvezde, a navijači sanjaju kako oblači crveno-bijeli dres.

Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Iskusni centar Alen Omić oglasio se pred meč svoja dva bivša kluba, Budućnosti i Crvene zvezde, a trenutno nosi dres turskog Merkezefendija. U intervjuu za "Meridian sport" je govorio i o jednom od najboljih igrača na planeti Luki Dončiću koga vidi kako jednog dana završava karijeru na Malom Kalemegdanu.

Imao je priliku da dijeli svlačionicu sa njim u reprezentaciji Slovenije i kaže da ono što vidimo na malim ekranima i na terenu nije ni pet posto talenta koji as Lejkersa posjeduje.

"Luka je fenomenalan momak. Svaki put kada se igra neka igra, ide da pobijedi. Kad se desi da izgubi nešto, uvijek traži da se ponovi. On je nevjerovatan takmičar i uživa u tome. Ja uvek kažem - mislim da je to dijete od Boga dato. To je nemoguće šta sam doživio sa njim. Kad nekome pričam o tome, oni kažu: nemoguće… Da, moguće je! Ono što ste vidjeli na snimcima je malo za ono što sam doživio sa njim. Da je svaki snimak izašao, shvatili biste da je kod njega sve moguće. Da loptu nogom šutne iz svlačionice - daće koš! To je tako. Lakoća s kojom igra je nevjerovatna. Žao mi je što kao mlađi nisam igrao sa njim. Jesam protiv njega u Španiji. Pamtim i onaj njegov šut za pobjedu dok sam igrao u Zvezdi, a on u Realu. Sve u svemu - veliki takmičar i pozitivac. Ono što ste vidjeli na snimcima je pet odsto", rekao je Omić.

Alen kaže da vidi Dončića kako završava karijeru u Crvenoj zvezdi koju strastveno prati i ne krije da od malih nogu za njega postoji samo jedan klub.

"Ogroman je navijač. Ne kažem da će se desiti, ali ovo je moj stav i naravno da ne znam kako će razmišljati tada. Ipak, ubijeđen sam da, ako se otvori šansa na kraju karijere, da bi došao u Zvezdu da odigra posljednju sezonu u Beogradu. Ja to tako vidim i osjećam, ali, Bože zdravlja, vidjećemo šta će budućnost donijeti. Mislim da mu je to velika želja. On sve zna šta se dešava u Zvezdi. Vidi i razumije sve što donosi Beograd. U reprezentaciji uvijek ima peckanja sa crno-bijelom stranom. Kad smo igrali protiv Srbije u Areni, bio je logo Zvezde, pa smo ih zezali malo, kao što bi oni nas da je bilo suprotno. To je normalno i simpatično."

Izvor: MN PRESS

O derbiju ABA lige

Crvena zvezda gostuje Budućnosti u ABA ligi, a uprkos tome što utakmica nema pretjeran rezultatski značaj, ulog je uvijek veliki kada igraju veliki rivali.

"Utakmica između Zvezde i Budućnosti izaziva mnogo pažnje iako nije Evroliga, niti plej-of, ali uvijek su sve oči uprte u tu utakmicu. Svi navijači Zvezde gledaju taj meč, dok će Morača biti puna, jer sam osjetio kakav je to adrenalin kada dođe Partizan, a kakav kada dođe Zvezda. Zaista je drugačije i osjeti se nijansa razlike. Navijači su 101 odsto nabrijani kad dolazi Zvezda nego Partizan. To je ogroman derbi."

Očekuje paklenu atmosferu u Morači.

"Uvjeren sam da će utakmica biti fenomenalna, da će navijači na lusterima biti samo da uđu u halu, jer znam kako je bilo dok sam igrao za Budućnost. Ja mogu da poželim puno sreće Zvezdi i Budućnosti, da odigraju što bolje i da, prije svega, pobijedi fer-plej. Da ne bude incidenata i skandala, jer to nikome ne treba. I neka pobedi bolji."

Sviđa mu se odnos koji je izgradio Saša Obradović sa igračima.

"Zvezda ipak i dalje ima domaće igrače, a ima i fenomenalnog trenera, koji zna sve to da vodi. Svi strani igrači su mu se prilagodili i stava sam da nijedan stranac nema poseban kredit kod Obradovića, već da su svi u istoj ravni. I nije važno da li je prvi ili 12. igrač – odnos je prema svima isti. To je veliki uspjeh za Zvezdu. Možda su kiksnuli protiv Makabija, ali to je košarka. Ako ne igraš svaku utakmicu kao da je Real preko puta, onda se desi takav meč. Moraju da pokušaju da pobijede na nekom gostovanju kako bi vratili za Makabi. Generalno, Zvezdi želim sve najbolje i da budu zdravi. Isto želim i svim drugim timovima u regionu."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!