Luka Dončić vikao i udarao po svlačionici: Zaboljelo ga ispod leđa, odšepao sa terena i pobjesnio

Luka Dončić je završio meč sa Filadelfijom prije poluvremena i bio je vidno ljut zbog povrede koju je doživio.

Izvor: Printscreen/YouTube/Chaz NBA

Ne sjećamo se ovako slabe partije Luke Dončića. Njegovi Los Anđeles Lejkersi savladali su Filadelfiju 119:115, a on je postigao samo 10 poena uz četiri skoka i dvije asistencije.

Krivac za to je povreda pošto je morao da napusti teren na tri minuta do kraja prvog poluvremena zbog bolova. Pokušao je da izdrži, ali je zbog problema sa lijevom nogom završio meč ranije i sada čeka snimanje magnetnom rezonancom da vidi šta je u pitanju. Za sada se spekuliše da je u pitanju problem sa zadnjom ložom.

Slovenac je osjetio veliki bol nakon jednog prodora u kome se sudario sa Ademom Bonom, a saigrač Džek Laravija ga je ispratio sa terena. Bio je jako frustrtriran Dončić i vidjelo se da je vikao i mahao rukama kada je izlazio sa terena i ulazio u svlačionicu.

Pogledajte:

Luka Dončić besan jer se povredio Izvor: YouTube/Chaz NBA

"Osjetio je bol u zadnjoj loži. Za sada ne osjećamo da je dovoljno dobro da se vrati na teren tako da smo ga zadržali na klupi. Snimićemo pa ćemo vidjeti, rano je da se išta kaže", rekao je Džej Džej Redik poslije meča.

Šta se desilo na meču?

Ipak je tim Lejkersa slavio iako je Džoel Embid ubacio 35 poena uz sedam skokova i sedam asistencija. Ostin Rivs je u timu Lejkersa dao 35 poena uz šest skokova, dok je Lebron Džejms imao dabl-dabl od 17 poena i 10 skokova. Kod Filadelfije dabl-dabl je upisao Tajris Maksi sa 26 poena i 13 asistencija, kao i Vi Džej Edžkomb sa 19 poena i 10 skokova.

Na ostalim mečevima vidjeli smo sjajan debi Džoka Lendejla koji se dovezao na meč i izdominirao, dok je Tristan Vukčević iskoristio minute koje je dobio u Vašingtonu.