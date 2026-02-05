logo
Luka Dončić otkrio da bi volio da zaigra sa Nikolom Jokićem

Luka Dončić otkrio da bi volio da zaigra sa Nikolom Jokićem

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić je otkrio da bi volio da igra sa Nikolom Jokićem i to je izazvalo haos u studiju sa Vinsom Karterom i Trejsijem Megrejdijem.

luka doncic rekao da hoce da igra sa nikolom jokicem Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets/ Printscreen/YouTube/VinceAndTMac

Luka Dončić jedan je od kandidata za MVP priznanje ove sezone. Igra fantastično, a uz to postoje i veliki problemi sa povredama Nikole Jokića i Šeja Gildžusa-Aleksandera koji bi mogli da ih izbace iz konkurencije za to priznanje. Ali, koliko međusobno poštovanje postoji između njega i srpskog centra pokazuje i gostovanje u podkastu kod dvojice legendi - Vinsa Kartera i Trejsija Megrejdija. Pitao ga je Vins sa kim to nije imao priliku da igra na Ol-staru, a volio bi?

"Jokić", izgovorio je Luka poslije kratkog razmišljanja, mada nije u potpunosti razumio pitanje, jer se pitanje odnosilo na Ol-star, a oni su bili zajedno u timu 2024. godine.

"Ma, daj, to nije fer, nije fer", izgovorio je Karter pošto je zamislio tim sa njima dvojicom.

Megrejdi ga je potom upitao da li zaista nikad nisu igrali na Ol-staru, a tek tada je Dončić shvatio šta je bilo pitanje.

"Da, da, igrali smo. Može onda Vembanjama", nasmijao se Luka.

"Biću tjelohranitelj ćerkama"

Na kraju su Vins i Trejsi rekli da i oni imaju ćerke i pitali su Luku kako se on osjeća sada kada je otac djevojčicama.

"Veoma posebno, imam dvije devojčice. Biću im obezbjeđenje kada odem u penziju. Dođem kući i poslije poraza kad si obično neraspoložen, vidim ih i to je nevjerovatno. Definitivno sam postao više zaštitnički nastrojen, biće tu nevolja sigurno", smije se Luka.

Karter je potom odlučio da mu slikovito opiše jednu scenu u kojoj u budućnosti Luka sjedi u kolima ispred škole i vidi ćerku kako priča sa nekim dječakom i dovikne joj da uđe u kola i krene da je ispituje ko je to bio.

"To ću definitivno da budem ja", završio je Dončić sa osmijehom.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Luka Dončić Nikola Jokić

