"To nije izgovor, moramo po pobjedu hladne glave": Saša Obradović očekuje "pakao" u Podgorici

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred derbi sa Budućnosti u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Budućnosti u Podgorici u ponedjeljak od 18 časova, u posljednjem kolu Grupe B ABA lige. Iako je u pitanju derbi, ishod meča nema preveliki rezultatski značaj jer su oba tima obezbijedila plasman u narednu fazu.

Trener Saša Obradović očekuje "paklenu" atmosferu i reakciju igrača nakon teškog poraza od Makabija u Evroligi.

"Očekuje nas jako teška utakmica, biće to peti meč u samo 10 dana, to je jako težak ritam za svakoga. Međutim, to nije izgovor da ne odigramo jaku, čvrstu i odgovornu utakmicu u ponedjeljak uveče. Ono što je takođe važno je da ovaj meč protiv dobrog kvalitetnog tima odigramo hladne glave na prvom mjestu u vrućoj atmosferi kakva je uvijek u Podgorici kada igra Crvena zvezda", rekao je trener Saša Obradović.

Svoja očekivanja iznio je i Stefan Miljenović.

"Budućnost je odličan tim sa jakim domaćim terenom i očekuje nas težak meč. Ne pomaže ni to što će nam ovo biti peti meč u jako kratkom periodu, ali nadam se da ćemo se osvježiti i spremni dočekati ovu utakmicu. Moramo da odigramo čvrsto u odbrani na prvom mjestu i odgovorno", rekao je Stefan Miljenović.

U prvom meču dve ekipe u 6. kolu ABA lige, Crvena zvezda je pobijedila 95:79. Crveno-bijeli su trenutno treći na tabeli Grupe B sa skorom 11-4, dok je Budućnost prva sa 13-2.

