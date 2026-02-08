logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To nije izgovor, moramo po pobjedu hladne glave": Saša Obradović očekuje "pakao" u Podgorici

"To nije izgovor, moramo po pobjedu hladne glave": Saša Obradović očekuje "pakao" u Podgorici

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred derbi sa Budućnosti u ABA ligi.

Budućnost Crvena zvezda najava Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Budućnosti u Podgorici u ponedjeljak od 18 časova, u posljednjem kolu Grupe B ABA lige. Iako je u pitanju derbi, ishod meča nema preveliki rezultatski značaj jer su oba tima obezbijedila plasman u narednu fazu.

Trener Saša Obradović očekuje "paklenu" atmosferu i reakciju igrača nakon teškog poraza od Makabija u Evroligi.

"Očekuje nas jako teška utakmica, biće to peti meč u samo 10 dana, to je jako težak ritam za svakoga. Međutim, to nije izgovor da ne odigramo jaku, čvrstu i odgovornu utakmicu u ponedjeljak uveče. Ono što je takođe važno je da ovaj meč protiv dobrog kvalitetnog tima odigramo hladne glave na prvom mjestu u vrućoj atmosferi kakva je uvijek u Podgorici kada igra Crvena zvezda", rekao je trener Saša Obradović.

Svoja očekivanja iznio je i Stefan Miljenović. 

"Budućnost je odličan tim sa jakim domaćim terenom i očekuje nas težak meč. Ne pomaže ni to što će nam ovo biti peti meč u jako kratkom periodu, ali nadam se da ćemo se osvježiti i spremni dočekati ovu utakmicu. Moramo da odigramo čvrsto u odbrani na prvom mjestu i odgovorno", rekao je Stefan Miljenović.

U prvom meču dve ekipe u 6. kolu ABA lige, Crvena zvezda je pobijedila 95:79. Crveno-bijeli su trenutno treći na tabeli Grupe B sa skorom 11-4, dok je Budućnost prva sa 13-2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Budućnost Podgorica ABA liga Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC