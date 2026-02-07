logo
"Svi su mislili da će Zvezda dobiti Makabi": Milutinov objasnio kako stoje stvari u Evroligi

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Srpski centar Nikola Milutinov već razmišlja o duelu sa Crvenom zvezdom u Atini.

Nikola Milutinov o utakmici Olimpijakos Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Olimpijakosa u 28. kolu Evrolige. Atinski i beogradski crveno-bijeli su među timovima koji su u najboljoj formi, pošto su u posljednjih pet kola doživjeli samo po jedan poraz, ali su oba poraza bila neočekivana. Reprezentativac Srbije Nikola Milutinov se oglasio poslije pobjede protiv Virtusa i odmah najavio utakmicu sa bratskim klubom.

Izabranici Jorgosa Bracokasa uspjeli su da se vrate na pobjednički kolosijek poslije iznenađujućeg poraza od Dubaija.

"Dobro smo igrali, a da li je to bila najbolja utakmica… neka drugi sude. Ono što je najvažnije jeste da smo se vratili nakon poraza protiv Dubaija", rekao je Milutinov koji se već informisao da je Zvezda poklekla protiv Makabija i dodao:

"Svi su mislili da će Crvena zvezda pobijediti Makabi, ali uvek je teško. Ako želite najbolju poziciju u ligaškom dijelu, morati ostati fokusirani", rekao je reprezentativac Srbije".

Svjestan je da ove sezone nema favorita i da svaki trijumf znači mnogo, a kiks skupo košta. 

"Ne tako davno bili smo van pozicija koje vode u doigravanje. Radili smo, što je najvažnije i drago mi je da smo se vratili. Moramo održati nivo jer u Evroligi jedan ili dva poraza pokvare plasman. Nema lakih utakmica", zaključio je Nikola Milutinov.

