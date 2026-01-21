logo
Divljački nasrtaj na Milutinova, doživio potres mozga: Faul za zatvor na srpskom košarkašu, nastao muk u hali

Divljački nasrtaj na Milutinova, doživio potres mozga: Faul za zatvor na srpskom košarkašu, nastao muk u hali

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Američki košarkaš O'Šej Briset, visok 201 centimetar i težak 95 kilograma, svom snagom udario u lice Nikolu Milutinova i izazvao potres mozga srpskog košarkaša.

Nikola Milutinov doživio potres mozga Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srpski internacionalac Nikola Milutinov (31) doživio je ozbiljnu povredu, potres mozga na utakmici Evrolige svog Olimpijakosa i Makabija, (100:93) u Pireju.

Proveo je na terenu 21 minut i napustio je igru minut i 35 sekundi prije kraja, poslije grubog, divljačkog prekršaja O'Šeja Briseta. Udarac je bio tako jak da je Milutinov istog trenutka pao na parket, a čitava dvorana je zanijemila od šoka.

Nikola Milutinov povreda i potres mozga na utakmici Evrolige
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

U trenucima u kojima je Milutinov pretrpio divljački udarac utakmica je bila praktično odlučena, jer je Olimpijakos vodio 10 poena razlike na manje od 100 sekundi do kraja i imao loptu. 

Podrazumijeva se, Srbin se nije vraćao na teren kada ga je napustio, a poslije meča trener njegovog tima Jorgos Barcokas rekao je da je u pitanju potres mozga i da će izvjesno u srijedu ostati kod kuće, kada ekipa bude otišla na gostovanje Anadolu Efesu, zakazano za četvrtak 22. januar.

"Milutinov je pretrpio potres mozga. Doktori kažu da ne može da putuje. Sutra ćemo vidjeti njegovo stanje", kazao je Barcokas.

U trenutku u kojem je izašao iz igre, Milutinov je bio drugi najefikasniji igrač svog tima (13 poena, devet skokova) iza Bugarina Saše Vezenkova, strijelca 28 poena.

