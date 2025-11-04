Srbin ušao u halu najvećeg rivala da gleda Đokovića: Ovaj spektakl se ne propušta

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov stigao u OAKA arenu gde će pratiti meč 2. kola turnira u Atini.

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković startuje turnir u Atini protiv Alehandra Tabila i nema sumnje da će imati veliku podršku navijača. Među njima biće i srpski reprezentativac Nikola Milutinov koji je došao u dom najvećeg rivala da prati Novaka. Centar Olimpijakosa nije želio da propusti priliku da gleda Đokovića uživo i viđen je u OAKA areni, domu Panatinaikosa.

Nedavno je Đoković pratio meč atinskih crveno-bijelih, pa je Milutinov želio da uzvrati podršku. Gledao je Nole i Panatinaikos gdje su ga pristalice "zelenih" zasule zvužducima, ali će večeras na istom mjestu imati publiku na svojoj strani.

Pogledajte 00:03 Nikola Milutinov došao da gleda meč Novaka Ðokovića u OAKA Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vjerujemo da bi Đoković zajedno sa sinom Stefanom prartio meč Olimpijakosa i Partizana koji je na programu 7. novembra, ali se pretpostavlja da će u tom momentu biti na putu ka Torinu gdje će igrati na Završnom mastersu koji je na programu od 9. do 16. novembra.