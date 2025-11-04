logo
Novak Đoković pred nestvarnim podvigom u Grčkoj

Novak Đoković pred nestvarnim podvigom u Grčkoj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser u istoriji ima nevjerovatnu šansu na turniru u Atini.

Novak Đoković pred nestvarnim podvigom u Grčkoj Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković kreće u pohod na 101. titulu u karijeri na turniru u Atini, a prvi rival mu je Čileanac Alehandro Tabilo. Srpski as se nalazi pred vratima nevjerovatnog podviga, pošto bi u slučaju da osvoji trofej u prestonici Grčke postao jedini teniser u istoriji koji je osvojio titulu u 20 različitih država.

Spisak je dugačak, Đoković je bio šampion u Srbiji, Holandiji, Francuskoj, Australiji, SAD-u, Kanadi, Austriji, Italiji, Kini, UAE, Švajcarskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Monaku, Kataru, Japanu, Izraelu, Kazahstanu i Portugalu. Glavni konkurent mu može biti Italijan Lorenco Museti koji je osim Đokovića jedini igrač iz Top 10 koji se takmiči u Atini.

S obzirom na to što Đoković za sada ima osvojenih 100 titula, Švajcarac Rodžer Federer mu beži za tri na drugom mjestu vječne liste najtrofejnijih tenisera, dok je Džimi Konors za sada nedodirljiv sa 109.

Đoković ide u Torino

Kada pomislimo da je Novak osvojio sve što se može osvojiti i poobarao sve rekorde, iznova isplivavaju nevjerovatni statistički podaci. Srbin se po 18. put plasirao na Završni master i izjednačio se sa Federerom, dok ga je odavno premašio po broju osvojenih titula, pošto je rekorder sa sedam.

