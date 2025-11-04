Novak Đoković pred nestvarnim podvigom u Grčkoj

Najbolji teniser u istoriji ima nevjerovatnu šansu na turniru u Atini.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković kreće u pohod na 101. titulu u karijeri na turniru u Atini, a prvi rival mu je Čileanac Alehandro Tabilo. Srpski as se nalazi pred vratima nevjerovatnog podviga, pošto bi u slučaju da osvoji trofej u prestonici Grčke postao jedini teniser u istoriji koji je osvojio titulu u 20 različitih država.

Spisak je dugačak, Đoković je bio šampion u Srbiji, Holandiji, Francuskoj, Australiji, SAD-u, Kanadi, Austriji, Italiji, Kini, UAE, Švajcarskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Monaku, Kataru, Japanu, Izraelu, Kazahstanu i Portugalu. Glavni konkurent mu može biti Italijan Lorenco Museti koji je osim Đokovića jedini igrač iz Top 10 koji se takmiči u Atini.

If Novak Djokovic wins the title in Athens this week, he will become the first tennis player to win a title in 20 different countries:



Netherlands

France

Australia

USA

Portugal

Canada

Austria

Italy

China

UAE

Serbia

Switzerland

Spain

UK

Monaco

Qatar

Japan

Israel

Kazakhstan

Greece — Bastien Fachan (@BastienFachan)November 4, 2025

S obzirom na to što Đoković za sada ima osvojenih 100 titula, Švajcarac Rodžer Federer mu beži za tri na drugom mjestu vječne liste najtrofejnijih tenisera, dok je Džimi Konors za sada nedodirljiv sa 109.

Đoković ide u Torino

Kada pomislimo da je Novak osvojio sve što se može osvojiti i poobarao sve rekorde, iznova isplivavaju nevjerovatni statistički podaci. Srbin se po 18. put plasirao na Završni master i izjednačio se sa Federerom, dok ga je odavno premašio po broju osvojenih titula, pošto je rekorder sa sedam.