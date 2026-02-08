logo
Andrej Žakelj istakao veliku prednost Zvezde: "Pokušaćemo da odgovorimo"

Andrej Žakelj istakao veliku prednost Zvezde: "Pokušaćemo da odgovorimo"

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Trener Budućnosti Andrej Žakelj je svjestan u kakvoj formi Zvezda stiže u Podgoricu.

Andrej Žakelj i Jogi Ferel o utakmici Budućnost Crvena zvezda Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Budućnosti dočekuju Crvenu zvezdu u posljednjem kolu Grupe B ABA lige, a meč je na programu u ponedjeljak od 18 časova. Domaćin je obezbijedio narednu fazu sa prve pozicije, ali utakmice sa beogradski rivalom uvijek donose visok intenzitet i emotivni naboj.

Trener Podgoričana Andrej Žakelj iznio je svoja očekivanja pred duel u "Morači" i istakao u kom segmentu će izabranici Saše Obradovića biti u prednosti.

"Zvezda je u veoma dobroj formi i igra čvrstu, fizičku košarku, uz prednost u veličini u odnosu na nas. Moraćemo da pristupimo utakmici pametno, sa mnogo energije i koncentracije", rekao je Andrej Žakelj.

Zvezda je u prvom duelu ove sezone slavila 95:79. 

"Riječ je o ekipi velikog kvaliteta. U prvoj utakmici bili smo u egalu tokom prvog poluvremena, i to bez nekih važnih igrača. U meč ulazimo pozitivno i sa željom da odgovorimo na njihovu fizičku igru", poručio je Žakelj.

Jogi Ferel očekuje da će podrška navijača biti važan faktor. 

"Očekujem da će ovo biti vjerovatno najbučnija utakmica u dosadašnjem dijelu sezone. Igramo kod kuće, protiv ekipe iz Evrolige i znamo kakav kvalitet imaju. Imaju izuzetno dobre napadače, a na nama je da ograničimo ono što žele da rade u napadu. Vjerujem da, uz podršku naše publike, imamo dobru šansu. Sigurno nas očekuje zanimljiva i uzbudljiva utakmica", poručio je Ferel.

