"Uvijek su tu neke priče koje me ne interesuju": Trener Budućnosti zna šta je odlučilo meč sa Zvezdom

Poslije pobjede Budućnosti protiv Crvene zvezde oglasio se trener domaćeg tima Andrej Žakelj.

Budućnost je izbacila Crvenu zvezdu u polufinalu ABA lige i boriće se za titulu sa Partizanom. U dramatičnoj završnici je Mekinli Rajt dao trojku za trijumf (81:78) i to je značilo da će domaćin da ide dalje, a srpski tim da "pakuje kofere". Poslije meča pred novinare je došao trener pobjedničkog tima Andrej Žakelj.

"Prvo da čestitam momcima, da se drugačije završilo, bio bih ponosan na sezonu i sve što smo odradili, stvarno imaju karakter, uz sve probleme koje smo imali i sa nekim povredama. Nismo htjeli da kukamo, idemo preko bola, sve to na kraju se isplati, sada se vratilo. Neki naš odnos, energija, hemija koju imamo cijele sezone, rad i tim. Igramo kao tim i tim pobjeđuje. Tako je bilo i danas, uz dobru partiju Rajta. Što se tiče napada, utakmica gore-dole, iz plusa u minus i opet. Bolji pristup odbrani, kada je odbrana bila tu, igrali smo i napad, dobili smo i skok i to je jedna od stvari koja je odlučila utakmicu. Čestitam momcima, čestitam i Zvezdi na odličnoj utakmici. Moramo da se odmorimo, nismo još završili", počeo je Žakelj.

Prvo pitanje na konferenciji bilo je više kao konstatacija da je "pobjedom odgovorio na priče da je Budućnost u toku ligaškog dijela sezone pobijedila Zvezdu i Partizan jer su oni igrali u Evroligi."

"Uvijek su tu neke priče, koje me ne interesuju. I da jesu. Pobjede se broje, moraš da iskoristiš slabosti protivnika, ako je to jedna od slabosti. Sve je to regularno, ne razmišljam puno o tome. Pokazali smo karakter u ovom dijelu, imali smo i neki pad tokom sezone, sad smo dobili evroligaški tim, pobjeda i idemo dalje."

Drugi novinar je konstatovao da su se neki igrači tražili tokom meča i da nikako nisu uspijevali da pogode svoje šuteve, poput Flečera Mekgija.

"Jeste, nije da smo imali neki napadački dan i šut za tri je na 30 odsto što je ispod prosjeka. Mekgi je krenuo utakmicu u kontraritmu, Sulejmon se tražio, ostavio sam ga i kada nije išlo, da osjeti da mu vjerujem. Dao je jedan bitan šut. Nije neki dobar napadački dan, ali smo posebno na početku odigrali vrhunsku odbranu i iz toga ide sve i kada nemaš dan u napadu, može tako da se pokrije. Rajt je na kraju bio raspoložen, Morgan isto, tim dobija, svako ima svoju ulogu, Budućnost je dobila, ne individualci."

O Partizanu, problemu sa Rajtom i navijačima

Ove sedmice kreće finalna serija ABA lige i u njoj će snage odmjeriti Budućnost i Partizan. Titulu će uzeti ekipa koja prva stigne do tri trijumfa.

"Daleko od toga da je lako, tek u ponedjeljak će da se vide posljedice utakmice sa Zvezdom. Moramo da vidimo šta je sa Rajtom, mislim da nije imao dobar doskok na kraju. Vidjećemo sutra, biće svi u bolovima, ali mora preko toga. Nema mnogo vremena za pripremu, moramo da se odmorimo i da pokažemo karakter, koliko god da je to moguće."

Za kraj je jedan od novinara konstatovao da je navijanje bilo odlčno i možda i bolje sada u smanjenom kapacitetu nego kada su svi tu.

"Uzeli ste mi riječ iz usta, odlično je bilo, navijači su prvi put bili iza naših leđa, teško sam mogao da održim tajm-aute. Nevjerovatna atmosfera za toliko malo ljudi. Svaka im čast, navijali su sportski, kako i treba za svoj tim. Očekujem punu dvoranu protiv Partizana, da bude još jača i glasnija, siguran sam da će 'Morača' da se trese", zaključio je Žakelj.

