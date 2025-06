"Ne znam šta da kažem igračima, da li neko od vas zna?": Željko Obradović očekuje odgovor u toku večeri

Trener Partizana povisio ton pričajući o rasporedu i o nedefinisanim terminima finala ABA lige.

Željko Obradović rekao je poslije pobede protiv Dubaija u "majstorici" ABA lige da se nada da će u toku večeri imati informaciju kada će njegov tim igrati u finalu regionalnog takmičenja.

"U ovom trenutku ne znamo kada će početi finalna serija. Da li neko od vas zna? Ne znam da li će večeras poslije druge utakmice da nam kažu 'Igrate u srijedu, četvrtak, petak' ili ne znam za koliko dana. Ne zna se koji su razlozi, neću da ulazim, ima ljudi koji vode računa o tome i nadam se da ćemo imati večeras informaciju", kazao je on.

"Večeras ne znam da kažem igračima na izlasku iz svlačionice kada je sljedeći trening i kada je sljedeća utakmica. Igračima kažem: 'Obavijestićemo vas'", dodao je Obradović.

"Niko ne zna kada se igraju ABA i KLS"

S obzirom na to da se bliži i polufinale Superlige Srbije u kojem Partizan očekuju utakmice protiv FMP-a, Obradović je bio upitan i za tu seriju i za izbor igrača za nju.

"Jedino o čemu sam razmišljao su utakmice protiv Dubaija. Ne vjerujem da iko zna kada će da se igraju i jedno i drugo takmičenje, ABA liga i KLS. Stavljeni su neki datumi, ali razumio sam da je sve promjenjivo. Moja koncentracija je samo bila na ovoj utakmici, nemam šta drugo da vam kažem"

"Evroliga? Možda još jedan igrač"

Bio je upitan Partizanov trener za proširenje Evrolige i za 20 klubova sljedeće godine.

"Ne znam šta da vam kažem. Imaćemo četiri utakmice više. Pitanje je kako će da izgleda sve kod nas, kako će se igrati ABA liga, kako će se igrati KLS, mnogo je stvari koje su strašno važne, a koje se rješavaju pred početak sezone. Da se tačno utvrde datumi kad se igra... Naravno, sve to zavisi od Evrolige, a nisam baš siguran da svi vode računa o zdravlju igrača. Ne mislim tu na Evroligu, to je najvažnije takmičenje i to bi trebalo svi da igramo. Šta će to iziskivati? Da li će to biti zahtjevno u smislu da se ima u rosteru možda još jedan igrač, jer znamo koliko su se ove godine povrijeđivali igrači? Sve su to otvorena pitanja, trebalo bi vidjeti kakav će biti kalendar i kako će to sve da izgleda"