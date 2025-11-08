Saša Obradović o tajmautu protiv Budućnosti: "To je vrlo košarkaška stvar, ne treba da je objašnjavam"

Saša Obradović se oglasio povodom nekoliko tema nakon meča protiv Budućnosti, a posebno je pričao o tajmautu koji je mnoge začudio.

Crvena zvezda je rutinski savladala Budućnost na svom terenu u derbiju šestog kola ABA lige, a nakon utakmice oglasili su se treneri oba tima. Saša Obradović je odmah naglasio da je Budućnost ipak bila znatno oslabljena.

"Možda smo iskoristili tu slabost neigranja Jogija Ferela i Tompsona. Malo smo ušli labavije nego što je trebalo u utakmicu. Možda je i normalno poslije svih tih utakmica da se sa drugačijim pristupom uđe u meč. U drugom poluvremenu smo iz dobre odbrane i skokova u napadu sebi dali priliku za otvorene šuteve", rekao je na startu konferencije za medije.

Nakon vrlo izjednačenog prvog poluvremena u drugom dijelu igre je Zvezda slomila rivala, a mnoge je začudio tajmaut na nekoliko sekundi do kraja kada je sve bilo gotovo.

"Malo je drugačiji odnos prema igri bio. Fizički smo ušli u drugom poluvremenu. iako je trebalo to od početka tako. Svaka utakmica i svaki poen je važan. Možda neko zna, a ima ljudi što ne znaju zašto je uzet tajmaut. Jer je prva utakmica, direktan je protivnik za visok plasman i to je vrlo košarkaška stvar koju ne treba da objašnjavam uopšte", naglasio je on.

Pitali su ga novinari i za predstojeći meč Evrolige protiv Dubaija. "Ne bih mogao da pričam o Dubaiju, nisam ulazio u neke skauting analize. Svi znamo da sama utakmica na gostovanju mnogo vrijedi. Mnoge ekipe će mislim tamo da izgube. Ne samo zbog kvaliteta Dubaija nego zbog tog putovanja koje svima otežava. To sigurno utiče i utakmice koje sam gledao to dokazuju. Pun fokus na tu utakmicu, idemo na pobjedu kao i sve."

Šta je rekao Andrej Žakelj?

"Čestitam domaćinu na zasluženoj pobjedi. Dok smo imali snage dobro smo odigrali. Ova treća četvrttina je bila premekana u odbrani, nismo zagradili, dali su tri ili četiri trojke poslije ofanzivnog skoka i protiv tima kao Zvezda bilo je teško vratiti se. Igrači su danas dali maksimum i moramo da se odmorimo, analiziramo i idemo dalje", rekao je Andrej Žakelj.

Na opasku novinara da je ovogodišnja ekipa Budućnosti snažnija nego prošle godine istakao je da tim jeste širi, ali uz povrede koje je imao to se sada ne vidi.

"Tim je drugačiji, imamo pet-šest novih igrača,Izgubili smo prvog pleja i centra ABA i to nije lako da se zamijeni. Napravili smo karakterno jak tim, dobar. Da li će biti bolji na kraju vidjećemo. Mislim da imamo širi sastav, ali treba da smo svi zdravi da to pokažemo. Nažalost danas bez dva igrača i sa Sulaimonom koji je probao. ali nije išlo... Svi imaju probleme, tako i mi."

Kratko se osvrnuo na ambicije kluba na oba fronta. "Meni su iste ambicije, hoću uvijek maksimum i uvijek da idemo na pobjedu. Stav kluba je da se u Evrokupu dođe što dalje i to je prvi cilj. Kao što sam rekao, ABA gledam ozbiljno kao i Evrokup", naglasio je on.

Što se tiče Crvene zvezde, prije svega jer naglasio fizičku dominaciju ovog tima. "Mislim da im je trebalo vremena. Mnogo je novih igrača, treba svima adaptacija. Tu su i povrede i mislim da je ovo vrlo fizički tim sa jasnom idejom šta žele u napadu i odbrani. Nama su to radili i pravili nam probleme. Imaju velika tijela, mogu sve da preuzimaju."

