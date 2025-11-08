Ognjen Dobrić pogodio trojku sa pola terena!

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić je na kraju treće četvrtine pogodio trojku sa pola terena.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Kakav potez Ognjena Dobrića! Sjajni kapiten Crvene zvezde je na kraju treće četvrtine meča sa ekipom Budućnosti iz Podgorice pogodio trojku za špice.

Tim Andreja Žakelja se potrudio da na isteku četvrtine potroši vrijeme do kraja, ali nisu uspjeli. Dozvolili su nekoliko sekundi Zvezdi, a nakon što je Dobrić došao do lopte sjajno se snašao.

Uz nekoliko driblinga došao je do pola terena, a onda je pogodio trojku za pamćenje. Kako je ta trojka označila rezutlčat 74:58 djelovalo je već deset minuta pre kraja da je sve gotovo. Pogledajte:

Pogledajte 00:17 Ognjen Dobrić trojka sa pola terena Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Ognjen Dobruć je sa ovom trojkom došao do 13. poena i u tom momentu bio je najefikasniji na terenu uz Nikolu Kalinića i Džuvana Morgana koji su takođe ubacili 13 poena za 30 minuta.

