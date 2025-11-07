Zvezda čeka Budućnost u Pioniru: "Ovo je više od igre, biće teško poslije Panatinaikosa"

Crvena zvezda će dočekati Budućnost u "Pioniru" u okviru ABA lige, a pred taj meč su svoja očekivanja iznijeli Saša Obradović i Stefan Miljenović.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u subotu od 20 časova Budućnost iz Podgorice u hali "Aleksandar Nikolić" u okviru ABA lige. Crveno-bijeli će nakon nove pobjede u Evroligi nastaviti takmičenje u "Pioniru".

Trener Saša Obradović je u Evroligi upisao sve pobjede, a nakon poraza od Spartaka u ABA želi da se njegova ekipa vrati na pobjednički kolosijek.

"Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica koja može da ponese epitet derbija i to protiv tima protiv koga nemamo sjajno iskustvo u posljednjim duelima. Upravo zbog toga, i činjenice da su te utakmice postale više od igre imamo motiv da damo više. Nije lako spremiti se za ovakvu utakmicu nakon emotivnog pražnjenja koje smo imali u srijedu protiv Panatinaikosa, ali moramo da imamo pravi fokus isključivo na našu igru”, rekao je Saša Obradović pred ovaj meč.

Do sada je Stefan Miljenović sjajno koristio minute na terenu i zaslužio je pohvale trenera. Pred meč protiv ekipe iz Podgorice istakao je da je to jako kvalitetan tim.

"Očekuje nas vrlo teška utakmica, mi nakon poraza u Subotici bez obzira na sve okolnosti, brojna odsustva igrača imamo obavezu da damo sve od sebe. Budućnost ima velike ambicije i ove sezone, izmijenili su sastav, ali u dobrom raspoloženju stižu u Beograd nakon pobjede u Evrokupu. Mi takođe, u vrlo dobroj atmosferi dočekujemo ovaj meč i pozivam ovom prilikom i naše navijače da dođu i pruže nam podršku", naglasio je on.