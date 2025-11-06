Crvena zvezda je sada prvi tim Evrolige, a odgovor na to kako je stigla do prvog mjesta staje u jednu riječ. A ta riječ je - odbrana.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na početku sezone znala da mora da pobjeđuje, ali to ipak nije bio slučaj. Krenulo se od dva poraza na startu i nije dobro izgledao tim koji je tada vodio Janis Sferopulos. Sada, početkom novembra, Evroliga kaže da Crvena zvezda izgleda "strašno".

Trgao je crveno-bijele iz letargije Tomislav Tomović, a Saša Obradović je od tima sa Malog Kalemegdana napravio ono što se donekle i očekivalo - ekipu koja igra na manje poena. I to je poslije velike i ubjedljive pobjede nad Panatinaikosom i rekao Saša Obradović.

"Sve dok igramo odbranu i sve dok imamo siguran skok imamo šanse kakav god da imamo procenat šuta. Nije lako, još integrišemo novog igrača kome još fali kondicije. Sve u svemu, morali smo da se adaptiramo tokom cijele utakmice na petorke Panatinaikosa. Teško je spremiti se za ovakvu utakmicu. Ono što zadovoljava je odbrana na Nanu. Tu smo uradili odličan posao. Sve u svemu zaslužena pobjeda", rekao je trener Crvene zvezde poslije velike pobjede.

Zašto je Crvena zvezda morala da pobjeđuje?

Vidi opis Kako je Crvena zvezda od 0-2 stigla do vrha Evrolige? Odgovor je jednostavan, stane u jednu riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda nije izlazila iz Beograda u Evroligi od gostovanja Fenerbahčeu 10. oktobra, a tek od narednog kola i Dubaija kreće u regularan ritam gostovanja i domaćih utakmica. Zbog zauzetosti hala u Beogradu skoro cijeli januar će biti na gostovanjima i zato je sada morala da se napravi "zaliha" pobjeda.

Kakva je Zvezda Saše Obradovića?

Vidi opis Kako je Crvena zvezda od 0-2 stigla do vrha Evrolige? Odgovor je jednostavan, stane u jednu riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Tvrda, mada pomalo pada u finišu. Vidjeli smo kako u neizvjesnom meču sa Makabijem, tako i u ovom sa Panatinaikosom da je došlo do pada u igri u finišu. Istakli su kao manu ovog tima to i trener Obradović i igrači, mada da li im je zameriti kada su vodili po 20 razlike protiv ekipe Ergina Atamana?

Ono što je impresioniralo sve je odbrana kakvu igra ovaj tim. Kada su u ekipu stigli igrači poput Semija Odželeja, Ebuke Izundua, Džordana Nvore, pa i Stefana Miljenovića, uz već prisutne Kodija Milera Mekintajera, Nikolu Kalinića i Dejana Davidovca očekivalo se da se ovom timu teško postižu poeni. Poslije prva dva meča u kome toga nije bilo ni u naznakama sve se promijenilo.

Samo je Makabi ubacio veliki broj poena Zvezdu (92), ali u kompletno atipičnom meču Zvezda je ipak izvukla pobjedu.

Kakva je odbrana Zvezde?

Vidi opis Kako je Crvena zvezda od 0-2 stigla do vrha Evrolige? Odgovor je jednostavan, stane u jednu riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Vidimo da se igra mnogo preuzimanja, pogotovo na petorkama kada su na poziciji centra Davidovac ili Moneke. Takođe sa Izunduom na petici nema problema da nigerijski centar isprati bekove. Vidjeli smo da je i odbrana 1 na 1 odlična, čemu svjedoči nervoza Kendrika Nana. Imao je čak sedam izgubljenih lopti na ovom meču možda i najbolji bek Evrope.

Stefan Miljenović ga je toliko iznervirao da je na kraju Nan dobio nesportsku i nije hteo ni da se pozdravi sa njim, a skromnih 6 poena govori kako je igrao. Pa čak i Kostas Slukas koji je ubacio 16 poena je potrošio gomilu šuteva da stigne do te brojke.

Zvezda je onakva kakvu smo željeli da gledamo - nijedna lopta se ne prevodi lako, svaki igrač ima pritisak na sebi kada treba da primi loptu i malo koji blok rivala proizvede pravu prednost.

Šta sada?

Vidi opis Kako je Crvena zvezda od 0-2 stigla do vrha Evrolige? Odgovor je jednostavan, stane u jednu riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kao što kažu igrači crveno-bijelih, nizove pobjeda niko ne pamti. Mada bi bilo lijepo upisati i osmu pobjedu zaredom i tako srušiti aktuelni klupski rekord sezona je duga i Zvezda ne smije da se poljulja ni u jednom momentu.

Zvezda jeste prva na tabeli, ali je na samo tri pobjede (sa utakmicom više) od 12. mesta na tabeli. Slijedi joj serija gostovanja, ali ne samo to. Džared Batler se uigrava. Nvora i Grejem oporavljaju od povreda, Uroš Plavšić se vraća u tim... Sjećamo se kako je moćno izgledala ranjena Zvezda pod Duškom Ivanovićem pre nekoliko sezone kada je jedno vrijeme jedva skupljala tim, a onda nije bilo lako održati tu formu kada je trebalo integrisati nove igrače.

Ni najoptimističniji navijači se poslije 0-2 nisu mogli nadati da će to postati 7-2, a kako kaže Saša Obradović nije loše ni što se desio poraz u Subotici, čisto da tim vidi da nije nepobjediv. Poraz Crvene zvezde u Evroligi će doći, ali svi se nadaju - što kasnije. Do tada, kao što kaže Evroliga - Zvezda izgleda strašno.