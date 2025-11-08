Donatas Motiejunas zna svoje mjesto: "Crvena zvezda je srpski klub i srpski igrači su najvažniji"

Litvanski centar Donatas Motiejunas govorio je o Crvenoj zvezdi, svojoj ulozi u timu i srpskim igračima.

Izvor: MN PRESS

Donatas Motiejunas je ove sezone odigrao sjajno i djeluje da je Crvena zvezda sa njegovim dolaskom dobila više od pukog kvaliteta pod košem. Iskusni litvanski centar došao je kao ispomoć nakon povrede Hasijela Rivera, a postao je lider.

Uticao je kako poenima i skokovima tako i nekim stvarima koje nisu direktno na terenu da prvo Tomislav Tomović, a potom i Saša Obradović dobiju mnogo bolji tim. Pred meč protiv Budućnosti pričao je o svojoj ulozi.

"Ja ne bih rekao da sam promijenio sezonu. Momci su bili ovdje, sve je već bilo postavljeno.Ja sam samo došao i pokušao da dam primjer kroz svoj rad. Uvijek sam vjerovao da je najbolji način vođstva – primjerom, a ne riječima. Grupa igrača koju imamo je stvarno dobra, samo su bili u nekoj vrsti pada. Ne bih rekao da je atmosfera bila loša, već više da nisu bili dovoljno povezani, možda nisam najbolji u objašnjavanju, ali znate na šta mislim. To su sjajni momci, i ja sam samo došao, pokazao ko sam, i počeli smo da se borimo zajedno. Vidjeli su kako radim na treninzima, kako pristupam svemu, i krenuli su da slijede taj primer", naglasio je Motiejunas u razgovoru za "Meridian sport".

Kao iskusan igrač naglasio je da je tu da drži ekipu na okupu i da ne istupa previše ispred. A rekao je i ono što većina navijača Crvene zvezde misli - da su za klub najbitniji domaći igrači.

"Kao veteran, moj posao je da ih držim na okupu. Ne pokušavam da se stavljam ispred bilo koga. Na kraju krajeva, ovo je srpski klub i srpski igrači su najvažniji u Zvezdi.Sa svoje strane, trudim se da sve povežem i da pomažem da pobjeđujemo. Dok pobeđujemo, svi su zadovoljni", naglasio je Motiejunas.

