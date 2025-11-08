Crvena zvezda rutinski dobila ABA derbi: Jago i Moneke za 20 minuta zgazili Budućnost

Crvena zvezda je u derbi meču ABA lige savladala Budućnost.

Crvena zvezda je odigrala jedno egal poluvrijeme protiv Budućnosti, a onda je u drugom pregazila rivala i stigla do rutinske pobjede. Na kraju je bilo 95:79, nakon neriješenog rezultata 41:41 nakon prvih 20 minuta.

Budućnost je bolje otvorila meč, vodila je većim dijelom prvog poluvremena, ali je u trećoj četvrtini tim Saše Obradovića ubacio 33 poena i tako uspio da se odlijepi. U posljednjih 10 minuta vijdeli smo dodatno povećanu prednost, pa je mogla Budućnost i lošije da prođe.

Sjajan meč odigrali su kod Budućnosti Tanasković i Morgan, ali falio je još neko raspoložen, ali i bolja igra odbrane da bi se namučio evroligaš. Kod Zvezde su se istakli Moneke i Jago, kao i Dobrić i Davidovac.

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 5 (5as), Plavšić 2, Miljenović 6, Davidovac 5, Kalinuić 13 (4sk), Dobrić 13 (5 sk) Izundu 9 (5sk), Motiejunas (4sk), Odželej 9. Radošić, Moneke 17 (7sk), Jago 16 (3as).

BUDUĆNOST: Sulamon 6, Megi 9 (7as), Mejs 6 (3sk), Slavković 8, Tanasković 17 (8sk), Jovanović, Morgan 19 (3sk), Butsijel 2 (4sk), Nikolić 1, Kovlar 4 (6sk), Bitel 7 (4sk).

