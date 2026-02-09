"Zvezda ide na Fajnal-for, Penjaroja ne može da se poredi sa Obradovićem": Džanan Musa progovorio o vječitima

Zvijezda evropske košarke Džanan Musa bez zadrške je govorio o najvećim srpskim klubovima koji su mu rivali na dva fronta.

Bh. košarkaš Džanan Musa glavni je adut Dubaija koji se ove sezone bori sa Partizanom i Crvenom zvezdom na oba fronta. Nekadašnji igrač Reala je prokomentarisao beogradske vječite i oduševio sve Delije jer tvrdi da tim Saše Obradovića ide na Fajnal-for Evrolige.

Otkrio je da je imao ponudu Reala da ostane i da je vidio sebe kako završava karijeru u Madridu, ali sve se promijenilo kada je pozvao Dubai.

"Imao sam već ponudu Real Madrida o produžetku saradnje. Jednostavno, nismo mogli da se dogovorimo u vezi sa određenim detaljima. Moja želja je bila da ostanem tamo i zamišljao sam da ću na tom mjestu i da završim karijeru. Isto je željela i porodica. Poslije toga, pojavio se Dubai sa konkretnim uslovima i konkretnim planom. Htio sam ovu situaciju. Da se pitam, da je nekom toliko stalo da te ima u timu. Kada je potom Ćaćo Rodrigez postao generalni menadžer Real Madrida, nazvao je Miška Ražnatovića i mene, interesovao se da li možemo da se dogovorimo, da li možemo da pričamo, ali sam tad već imao potpisan ugovor sa Dubaijem, tako da ništa nismo mogli da uradimo što se toga tiče", rekao je Musa za Basketball Sphere.

Dubai će u ABA ligi igrati protiv Partizana u direktonom duelu za prvo mjesto u Grupi A. Imao je samo riječi hvale za Đoana Penjaroju kojeg je imao za rivala u Španiji, ali nije mogao da ne spomene Željka Obradovića.

"Penjaroju lično znam, sjajan je motivator i pedagog. Ne može da se poredi sa Obradovićem, naravno, ipak je Željko najveći svih vremena. Međutim, Penjaroja ima svoje vrline koje vidimo u posljednje dvije-tri nedjelje. Partizan ima sjajne igrače, samo je bitno da li će neko uspjeti da dopre do njih. Oni su uspjeli da se konsoliduju i jako su opasni sada. Nisu više ekipa koja gubi 20-30 razlike, već mogu svakoga da pobijede u Evropi. Imaćemo maksimalno ozbiljan pristup, kao da je finale", kaže Musa.

Zašto vidi Zvezdu kao jednog od glavnih favorita za Fajnal-for Evrolige?

"Najveća snaga Crvene zvezde je što je pogođeno sa pojačanjima. Pogodili su sa Monekeom, Batlerom, Motiejunasom… Sa mnogo igrača koji su došli ispod radara. Uz navijače i motivaciju, jedno vuče drugo. Igrao sam za Breogan koji ima vatrene navijače i znam kako je igrati u takvom ambijentu. Mnogo je lakše. Kada se na sve to doda i nevjerovatan, vrhunski trener Saša Obradović i talentovani igrači, može da se napravi takva atmosfera da osvojiš Evroligu. Crvena zvezda ima tu mogućnost. Ako ništa, onda bar da bude na Fajnal For. To je sigurno", zaključio je Musa.