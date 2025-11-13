"Iznenađen sam, sramota je": Džanan Musa razočaran i bijesan

Lider reprezentacije Bosne i Hercegovine Džanan Musa objavio emotivnu objavu na Instagramu.

Izvor: MN PRESS

Lider reprezentacije Bosne i Hercegovine i as Dubaija Džanan Musa (26 godina, 205 cm) objavio je emotivnu poruku na Instagramu, u kojoj se osvrnuo na svoj problem sa hernijom, zbog kojeg je operisan i zbog kojeg je propustio i Eurobasket.

Iako je prošlo dva mjeseca od završetka Evropskog prvenstva, na kojem je Bosna i Hercegovina napravila uspjeh i igrala osminu finala protiv Poljske, Musu i dalje boli to što pojedini sumnjaju u to da je bio povrijeđen. Još više ga boli odnos onih za koje smatra da su odgovori na prenesu tačnu informaciju o njegovom stanju.

Tokom haotične jeseni u reprezentaciji BiH, u kojoj je Savez prijavljivao igrače za novembarske kvalifikacije, a potom je nacionalni tim preuzeo hrvatski trener Dario Đerđa, Musa se oglasio emotivnom porukom, koju prenosimo u cijelosti.

"Ovo pišem iz srca"

"Ovako, iz srca, da se oglasim nakon svega!

"Nevezano za situaciju koja je trenutno aktuelna u BiH, a koja će donijeti dodatne turbulencije u nacionalnom timu, koje se već duži period provlače, osjetio sam potrebu da objasnim nekoliko stvari", napisao je nesuđeni košarkaš Partizana.

"Usljed operacije hernije, koja je iznenadila i mene i moju porodicu, krenule su priče od pojedinih struja da 'Džanan Musa ne želi nastupiti na Evropskom prvenstvu'. Taj isti Džanan Musa koji je nastupao za reprezentaciju sa slomljenim nosem, bez ligamenata u zglobu, s frakturom grkljana… Isti onaj Džanan Musa kojem je prvo pitanje upućeno ljekaru bilo: 'Hoću li biti spreman za EP?', na što sam dobio pozitivan odgovor - i sve je bilo urađeno u koordinaciji s medicinskim timom reprezentacije. Kasnije priključivanje okupljanju zbog ranije povrede i dužine sezone u Madridu je u potpunosti odlučeno i koordinirano sa trenerskim timom."

Musa je na spisku BiH za novembarske mečeve reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Đerđin tim će 27. novembra gostovati Turskoj u Istanbulu, a tri dana kasnije u Sarajevu će ugostiti Srbiju.

"Nažalost, zbog komplikacija s ranom, nastup se nije desio. Jedna stvar je sigurna - iznenađen sam što neki ljudi (i ovdje ne mislim na igrače), koji su jedini bili upućeni u moju situaciju, a ja nisam želio da se sklanja fokus s reprezentacije koja nam je svima najbitnija, nisu javno obavili stvarnu situaciju i ozbiljnost problema."

"Kao što sam rekao, nisam htio da se pažnja skida s reprezentacije i Evropskog prvenstva, ali, nažalost, ovo je moralo doći do stadijuma gdje se stav o mojoj povredi nije iznio od strane osoba zaduženih za to, dok se u retrospektivi očekuje oglašavanje po pitanju trenutne situacije."

"Ne tražim opravdanje, jer svako ko me prati zna da sam u 11 godina profesionalne karijere, kad god je postojao i jedan odsto šanse da zaigram za reprezentaciju - bio tu! Moja djela najbolje govore koliko meni Bosna i Hercegovina znači i sramno je to dovoditi u pitanje!"

"Odgovornost i zaštita te pravovremeno informisanje javnosti o stanju igrača i komunikacija sa istim je trebalo da bude prioritet. Ovako se sud sam donio. Ne samo o meni, već o cjelokupnoj priči oko EP."

"Sportski pozdrav, Džanan Musa."