Džanan Musa prognozirao učesnike Fajnal-fora Evrolige

Košarkaš Dubaija Džanan Musa ne odustaje od snova, mada je njegova prognoza daleko od realnosti.

Košarkaš Dubaija Džanan Musa se polako vraća poslije nezgodne povrede, a njegov tim je trenutno se nalazi van plej-of zone na 13. poziciji u Evroligi. Uprkos jako malim šansama, reprezentativac Bosne i Hercegovine vjeruje da mogu do Fajnal-fora.

Nekadašnji igrač Reala na završnom turniru u Atini vidi još svoj bivši klub, kao i Panatainaikos i Olimpijakos. "Ne mogu da prognoziram, a da ne stavim Dubai. Mislim da će se plasirati i Real Madrid i dva grčka tima", rekao je Musa.

Svjestan je da će NBA uskoro promijeniti košarkašku mapu Evrope. "Za mene, Evroliga je takmičenje broj jedan. Najbolje takmičenje na svijetu, mnogo timova je na sličnom nivou i svako može da pobijedi svakog. Pogledajte Panatinaikos, Barselonu, Hapoel... Nije lako dobiti bilo koju utakmicu. NBA će sigurno doći u Evropu, pitanje je samo kada i kako".

Veliki problem muči Dubai

"Nama je užasno u smislu da smo stalno u putu, četiri-pet-šest sati i to ostavlja traga. Nama je mnogo komplikovanije nego, recimo, Realu ili Barseloni, koji mogu da igraju u Valensiji ili Vitoriji i da za dva sata budu kod kuće. Mi igramo u Parizu ili Barseloni i onda nas čeka sedam sati putovanja sa tri sata vremenske razlike. Ali, tu smo da igramo košarku, imamo stručni štab, imamo novac, a imamo i spektakularan avion, koji nam malo olakšava".

Klub se potrudio da im obezbijedi najbolje uslove. "Ima oko 20 kreveta u avionu. Obično u njemu satima igramo karte, ali kada ti se spava, možeš u miru da spavaš", ispričao je Džanan Musa.

