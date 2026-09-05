Glavni odbor stranke odlučio: Aleksandar Vučić kandidat za premijera Srbije

Aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izabran je za kandidata SNS-a za premijera i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na predstojećim izborima.

Izvor: Fonet

Nakon sjednice Glavnog odbora SNS-a, Vučić je u obraćanju rekao da je kandidatura za njega "ogromna čast" i da će odluku donijeti narod, te najavio velike promjene, uključujući izgradnju najmodernijih bolnica, veća ulaganja u ljekare i nauku.

Založio se za konsolidaciju Vlade i njenu veću efikasnost, predloživši da umjesto sadašnjih 31 ima 12 ministarstava. Istakao je potrebu za jasnom odgovornošću za nerad, bržim reagovanjem Vlade i nagrađivanjem talenata, bez obzira na stranačku pripadnost, uz uslov da budu patriote.

Najavio je i modernizaciju lokalne samouprave po uzoru na Dansku i veća sredstva za najsiromašnije opštine.

Vučić je rekao da je ponosan što nije isporučio nijednog Srbina Haškom tribunalu, te najavio obraćanje Generalnoj skupštini UN o pritiscima kojima je Srbija bila izložena.

Govoreći o bezbjednosti, rekao je da Srbiji prijete vojni savezi Zagreba, Prištine i Tirane, ali da će Beograd sačuvati mir i stabilnost, vojnu neutralnost i samostalnost. Poručio je da će Srbija evropskim zemljama pružati ruku, ali da ne prihvata ponižavanje.

"Nikoga da diramo nećemo, ali vas molim da ni ne pomislite da dirnete u Srbiju, zato što ćemo znati mnogo, mnogo, mnogo snažnije da se odbranimo", rekao je Vučić.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Vučić je ocijenio da je "kompromis" dijela međunarodne zajednice da Srbi priznaju nezavisnost Kosova i prođu kroz svojevrsnu "katarzu", odnosno da budu predstavljeni kao krivci za sve na Balkanu.

Ponovio je da ima informaciju da će Hašim Tači biti osuđen samo za nepoštovanje suda, a ne za zločine nad Srbima, te ukazao na slučajeve stradanja Srba i srpskih civila, poručujući da Srbija insistira na istini i odgovornosti.

Govoreći o protestima pristalica blokada, Vučić ih je nazvao djelovanjem "zabludelih" ljudi koje su, kako je rekao, strane službe usmjeravale ka rušenju države i sukobu sa sopstvenim narodom, dodajući da strane sile ulažu ogroman novac protiv Srbije.

On je rekao da je važno istražiti tragediju na novosadskoj željezničkoj stanici i kazniti stvarne krivce.

Vučić je izrazio očekivanje da će lista koju predvodi ubjedljivo pobijediti, navodeći da je cilj nastavak napretka Srbije, očuvanje Kosova i Metohije, srpskog naroda, mira i stabilnosti.