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Znate li šta je klaker? Pile su ga naše bake i deke, a danas je maltene zaboravljen

Znate li šta je klaker? Pile su ga naše bake i deke, a danas je maltene zaboravljen

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Preteča svih današnjih gaziranih napitaka bio je klaker, piće koje je pravio jedino zanatlija sodadžija.

Šta je klaker, gazirano piće koje su pile bake i deke? Izvor: Shutterstock/benjamas11

Edukator na temu vina, Aleksandar Marinković, poznat na mrežama i kao Dnevna doza vina, objavio je video o piću po imenu klaker i sve svoje starije pratioce vratio gotovo vijek unazad. 

Šta je klaker?

Kao preteča svih današnjih gaziranih pića, klaker je bilo jedno od retkih osvježavajućih pića koje se pilo šezdesetih godina prošlog vijeka.

Sastoji se primarno od šećernog sirupa od vode i šećera, gazirano je zbog dodatka soda vode, i ima i dodatak koji mu daje atraktivnu boju i ukus. Tada, najčešće boje bile su crvena, žuta ili braon, a arome kruška, malina, narandža i karamela.

Specifično piće zahtijevalo i specifičnu distribuciju

Tvorac svakog klakera bio je sodadžija, a sok se sipao u posebne staklene flaše sa porcelanskim zatvaračima, koje su nekada znale da sadrže i kliker, po čemu je piće i dobilo naziv.

Pogledajte u nastavku šta je Aleksandar imao da ispriča o klakeru:

Klaker je prodavan odmah nakon njegove proizvodnje ili direktno u poslastičarnici ili je razvožen na posebnom biciklu sa učvršćenom prikolicom s prednje strane, ograđenom žičanom mrežom, a na kojoj su u ogromnim posudama bile poređane staklene flaše klakera, okružene komadima leda.

Nakon popijenog soka, prodavac je kasnije navraćao da pokupi staklene flaše.

Jeste li vi probali klaker?

 (MONDO)

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Tagovi

piće napitak

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