Volite vrelu kafu ili čaj? Veliko istraživanje upozorava na mogući rizik od raka

Veliko istraživanje na gotovo milion ljudi pokazalo je povezanost između veoma vrućih napitaka i većeg rizika od raka jednjaka.

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Veliko istraživanje sprovedeno na gotovo milion ljudi donijelo je nove dokaze da konzumiranje veoma toplih napitaka može biti povezano sa znatno većim rizikom od raka jednjaka.

Prema studiji Univerziteta Oksford, objavljenoj u "International Journal of Cancer", ljudi koji vole da piju veoma vruću kafu ili čaj imaju više od tri puta veći rizik od razvoja najčešćeg oblika raka jednjaka u odnosu na one koji preferiraju tople napitke.

Istraživanje je obuhvatilo gotovo 980.000 sredovječnih odraslih osoba u Velikoj Britaniji, čije su navike u vezi sa konzumiranjem toplih napitaka praćene više od 11, odnosno 14 godina.

Tokom perioda praćenja zabilježeno je 2.348 slučajeva raka jednjaka.

Učesnici su navodili da li vole napitke "veoma vruće", "vruće" ili "tople", kao i koliko ih dnevno piju.

Gotovo polovina ispitanika pila je najmanje šest toplih napitaka dnevno, dok je oko 15 odsto reklo da preferira veoma vruće napitke.

Temperatura i količina igraju ulogu

Rizik je rastao sa temperaturom napitka. Oni koji su voljeli vruće napitke imali su gotovo dvostruko veći rizik od raka jednjaka u odnosu na one koji su preferirali tople, dok je kod onih koji su pili veoma vruće napitke rizik bio više nego tri puta veći.

Broj napitaka takođe je bio značajan. Nakon što su istraživači uzeli u obzir temperaturu, utvrdili su da je konzumiranje šest ili više toplih napitaka dnevno povezano sa 71 odsto većim rizikom od razvoja skvamoznog karcinoma jednjaka u poređenju sa manje od šest napitaka dnevno.

"To je najveća studija do sada i zaista doprinosi dokazima da konzumiranje veoma vrućih i vrućih napitaka može povećati rizik od ove vrste raka", rekla je Keren Papier, vodeća autorka istraživanja i epidemiolog nutricionista sa Univerziteta Oksford, za CNN.

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) još je 2016. godine klasifikovala veoma vruće napitke kao "vjerovatno kancerogene za ljude". Veoma vrućim napicima smatraju se oni čija je temperatura iznad 65 stepeni Celzijusa.

Jednostavan način da smanjite temperaturu

Istraživači naglašavaju da je ukupni rizik od raka jednjaka i dalje relativno nizak. U Velikoj Britaniji ovaj rak čini oko dva odsto svih slučajeva raka, a procjenjuje se da je životni rizik za njegov razvoj oko jedan odsto.

"Za svakoga ko uživa u toplim napicima i brine zbog ovih nalaza, jednostavan korak je da sačeka da se napitak ohladi", rekla je Papier.

Napitak se može ohladiti tako što će odstoji, dodavanjem mlijeka ili hladne vode, duvanjem ili uzimanjem manjih gutljaja.

Fiziolog epitela Ijan Džonson, koji nije učestvovao u istraživanju, rekao je da postoje raniji dokazi da vrele tečnosti mogu oštetiti ćelije koje oblažu jednjak i izazvati upalu.

Ipak, istraživači nisu mogli da utvrde tačne temperature napitaka koje su učesnici pili. Temperatura je procjenjivana na osnovu ličnog osjećaja ispitanika, zbog čega rezultati predstavljaju snažnu povezanost, ali ne i dokaz da visoka temperatura direktno izaziva rak.

Stručnjaci takođe naglašavaju da je pušenje i dalje najveći faktor rizika za ovaj oblik raka.

(MONDO/CNN)