Kad je najbolje popiti kafu? Samo u ovo doba dana nema negativan efekat (Anketa)

Ukoliko kafu pijete samo ujutru, možete da smanjite rizik od kardiovaskularnih bolesti, pokazalo je istraživanje.

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Šoljica kafe popijena ujutru može čak da produži život. Do takvih iznenađujućih zaključaka došli su američki naučnici sa Univerziteta Tulane. Kako su pokazali, takva svojstva nema mala crna kafa kada se pije u drugim dijelovima dana. Istraživači još ne znaju zašto je to tako, ali imaju zanimljivu hipotezu.

Pijte kafu, ali ujutru

Opsežna istraživanja pokazala su da osobe koje imaju naviku da započinju dan šoljicom kafe imaju i manji rizik od smrti usljed kardiovaskularnih bolesti, kao i niži rizik od prerane smrti u poređenju sa onima koji kafu piju u različito doba dana, uključujući popodne i veče.

Tim naučnika na čelu sa dr Lu Čijem, direktorom Centra za istraživanje gojaznosti Univerziteta Tulane, analizirao je zdravstveno stanje i dužinu života 40.725 osoba koje su učestvovale u projektu National Health and Nutrition Examination Survey u SAD, sprovođenom od 1999. do 2018. godine.

U tom periodu ispitanici su, između ostalog, odgovarali na pitanja o svakodnevnoj ishrani i unosu napitaka, kao i o tome da li piju kafu, koliko i kada. Iz odgovora je proizašlo da je 36 odsto njih pilo kafu ujutru, dok je 16 odsto pilo kafu tokom cijelog dana. Tokom analiziranog perioda preminulo je 4.295 ispitanika, uključujući 1.268 od kardiovaskularnih bolesti. Sve ove podatke istraživači su iskoristili za novu analizu.

"Kasna" kafa remeti biološki ritam?

Kako su utvrdili, jutarnji ljubitelji kafe bili su u znatno boljoj poziciji. Imali su manji rizik od prerane smrti i bolesti srca. Ipak, naučnici još ne mogu sa sigurnošću da tvrde da je upravo kafa jedini uzrok toga. A ako jeste, ne znaju tačno zašto. Ipak, imaju dosljednu hipotezu - kafa koja se pije popodne i uveče vjerovatno narušava cirkadijalni ritam i utiče na nivo hormona, uključujući melatonin.

"To, zauzvrat, povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, podiže krvni pritisak i podstiče upalne procese", istakao je dr Či.

Kako navode naučnici, veče bi trebalo da bude vrijeme za odmor. Kafa popijena tada, vjerovatno remeti biološki sat. Glavni autor studije naglasio je da je ranije već ubjedljivo pokazano da umjereno konzumiranje kafe može da ima zdravstvene koristi, ali je ovo prvi put da su istraživači uzeli u obzir i dnevne obrasce njenog konzumiranja.

"Mnogi ljudi koji piju kafu tokom cijelog dana, zaista imaju probleme sa snom", podsjetio je dr profesor Tomas F. Lišer iz bolnice Royal Brompton and Harefield u Londonu.

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