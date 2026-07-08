Kafa ponovo poskupila: Cijene na najvišem nivou u posljednjih pet mjeseci

Cijene kafe dostigle su petomjesečni maksimum zbog kašnjenja berbe u Brazilu, El Niña i zabrinutosti za proizvodnju uprkos rekordnim prognozama.

Izvor: Stefan Stojanović

Cijene kafe danas su nastavile snažan rast i dostigle najviši nivo u posljednjih pet mjeseci, ponajviše zbog kašnjenja ovogodišnje berbe u Brazilu te zabrinutosti da bi vremenske prilike mogle dodatno ugroziti proizvodnju.

Prema podacima analitičke kuće Safras & Mercado, berba brazilske kafe za sezonu 2026/27 do 1. jula bila je završena 52 posto, što je manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je iznosila 60 posto, kao i ispod petogodišnjeg prosjeka od 55 posto.

Dodatni podsticaj rastu cijena stigao je nakon što je meteorološka služba Rural Clima objavila prognozu prema kojoj se sredinom jula očekuju padavine u velikom dijelu Brazila. Stručnjaci upozoravaju da bi takvi vremenski uslovi mogli negativno utjecati na više poljoprivrednih kultura, uključujući i kafu.

Kiša, kašnjenje berbe i El Niño podstakli rast cijena

Tokom proteklog mjeseca tržište je već bilo pod pritiskom zbog obilnih kiša u Brazilu, koje su usporile radove na plantažama i mogle narušiti kvalitet uroda. Istovremeno, brojni brazilski proizvođači odgađaju prodaju zrna, očekujući daljnji rast cijena, ali i moguće posljedice vremenskog fenomena El Niño.

Podršku višim cijenama pruža i smanjenje zaliha kafe na berzi ICE. Zalihe arabike prošlog četvrtka pale su na najniži nivo u posljednje 2,25 godine i iznosile su 373.189 vreća. Kod robuste su zalihe sredinom maja dosegle dvogodišnji minimum od 3.631 lota, nakon čega su ponovo porasle te su prošlog petka dostigle tromjesečni maksimum od 4.109 lotova.

Meteorološka kompanija Somar Meteorologia saopćila je da tokom sedmice zaključno s 5. julom nije zabilježena kiša u brazilskoj saveznoj državi Minas Gerais, najvećem području za uzgoj kafe u toj zemlji.

Na tržištu i dalje vlada zabrinutost zbog mogućeg utjecaja vremenskog fenomena El Niño na narednu sezonu. Trgovinska kuća Commercial upozorila je da bi El Niño mogao odgoditi kiše u Brazilu tokom septembra i oktobra, perioda kada stabla kafe uobičajeno cvjetaju, što bi moglo negativno utjecati na rod u sezoni 2026/27.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) procjenjuje da postoji 67 posto vjerovatnoće razvoja tzv. "Super El Niña", koji bi mogao biti među najizraženijima do sada. Japanska meteorološka agencija 10. juna potvrdila je da je El Niño formiran u ekvatorijalnom dijelu Tihog okeana, što povećava mogućnost poplava, suša i izraženih temperaturnih oscilacija u drugom dijelu godine, uz potencijalne posljedice po proizvodnju kafe u Aziji i Južnoj Americi.

Ipak, analitičari podsjećaju da postoje i faktori koji ograničavaju daljnji rast cijena. Arabika je 9. juna pala na najniži nivo u gotovo 19 i po mjeseci, dok je robusta tada dostigla najnižu vrijednost u više od dva mjeseca zbog očekivanja izuzetno dobre brazilske berbe.

Hoće li rekordna proizvodnja zaustaviti poskupljenje?

Američka Služba za vanjsku poljoprivredu (FAS) početkom juna procijenila je da će Brazil u sezoni 2026/27 proizvesti rekordnih 71,9 miliona vreća kafe, što je povećanje od 14 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, Rabobank je povećao procjenu globalnog suficita arabike na 9,5 miliona vreća, dok je brazilska izvoznička organizacija Cecafe objavila da je izvoz zelene kafe u maju porastao za 4,2 posto na godišnjem nivou i dosegao 2,73 miliona vreća.

Pritisak na cijene robuste dolazi i iz Vijetnama, najvećeg svjetskog proizvođača ove vrste kafe. Prema podacima Nacionalnog statističkog ureda Vijetnama, izvoz kafe u periodu od januara do maja 2026. povećan je za 7,9 posto i iznosio je 922.000 tona. Tokom 2025. godine izvoz je porastao za 17,5 posto, na 1,58 miliona tona, dok se proizvodnja u sezoni 2025/26 procjenjuje na 1,76 miliona tona, odnosno 29,4 miliona vreća, što bi bio najveći rezultat u posljednje četiri godine.

Međunarodna organizacija za kafu (ICO) ranije je izvijestila da je globalni izvoz u tekućoj tržišnoj godini (oktobar–septembar) smanjen za 0,3 posto na 138,658 miliona vreća.

Prema dvogodišnjem izvještaju američkog FAS-a, svjetska proizvodnja kafe u sezoni 2025/26 trebala bi porasti za dva posto i dostići rekordnih 178,848 miliona vreća. Očekuje se pad proizvodnje arabike za 4,7 posto na 95,515 miliona vreća, dok bi proizvodnja robuste trebala porasti za 10,9 posto, na 83,333 miliona vreća. Istovremeno, procjenjuje se da će završne svjetske zalihe biti smanjene za 5,4 posto, na 20,148 miliona vreća, u odnosu na 21,307 miliona vreća godinu ranije.

(Akta/Mondo)