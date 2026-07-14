Skaču cijene čokolade i kafe: Omiljeni početak dana postaje luksuz

Kafa i čokolada mnogima su signal za lijep i ugodan dan, međutim, nije isključeno da će ove namirnice uskoro postati pravi luksuz na tržištu.

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U samo jednom danu cijene kafe skočile su za 20 odsto zbog straha od najavljenih vremenskih nepogoda u proizvođačkim regionima. Klimatski uslovi jedan su od ključnih faktora koji utiče na formiranje cene na tržištu, pojasnio je broker Branislav Jorgić.

"Kafa je berzanski proizvod i praktično se cijena formira na bazi ponude i tražnje. Loši klimatski uslovi i smanjena ponuda utiču na povećanje cijene", rekao je Jorgić i naveo da na cenu utiču i zalihe iz prethodnog perioda, preko zasijanih površina i obima proizvodnje, do logističkih troškova transporta i skladištenja.

"Pored ponude, tu je i tražnja. Kada govorimo o kafi konkretno, tražnja za kafom se u svijetu povećava. Dijelovi svijeta koji su ranije tradicionalno konzumirali čaj sve više prelaze na kafu, tako da u uslovima predviđanja da će biti loša klimatska godina i da se očekuje smanjen obim proizvodnje, sa jedne strane, a sa druge strane kontinuirano povećanje tražnje, dolazi do povećanja cijene".

Što se uticaja nepovoljnih vremenskih uslova tiče, Jorgić je objasnio da tržište funkcioniše na osnovu očekivanja budućih događaja.

"To je umjetnost poslovanja na berzi – da predvidite buduće događaje. Kada se događaj desi, onda ste zakasnili. Umjetnost trgovanja na berzi jeste predviđanje budućih događaja, kako biste na vreme kupili ili prodali određene količine i izbjegli negativne efekte koji bi mogli da se dese u budućnosti", rekao je Jorgić i dodao da rast cijena nije posljedica samo klimatskih prognoza:

"Jedan loš događaj ne dođe sam. Predviđa se da će loši klimatski uslovi uticati na smanjen obim proizvodnje kafe, ali se tu uključuju i berzanski posrednici koji žele da zauzmu povoljniju poziciju za sebe kako bi ostvarili veće profite".

Poskupljenje u radnjama

Što se tiče cijena u radnjama, još uvek ih nema i neće ih biti, ali se cene u prodavnicama i ugostiteljskim objektima formirati u zavisnosti od razvoja vremenskih prilika.

Hoće li poskupjeti kafa

"Ovo su prve procjene za loše klimatske uslove. Mi još uvek ne znamo da li će se to baš tako desiti. Moguće je da dođe do korekcija i da klimatski uslovi budu povoljniji, pa da rod bude normalizovan. Zato ovo trenutno stanje neće odmah uticati na povećanje cijene kafe u maloprodaji", naveo je Jorgić i dodao je da će do poskupljenja doći samo ukoliko se prognoze o slabijem rodu zaista ostvare.

"Ukoliko se te procjene realizuju, cijena kafe i u maloprodaji, ne samo kod nas nego i u svijetu, otići će naviše.

Šta formira cijenu kafe?

U konačnu cijenu kafe na tržištu ulazi više faktora, sirovina je samo jedan dio.

"Na cijenu kafe utiče proizvođačka cijena, zatim trgovačke marže, porezi, carine i akcize. Kada kafa stigne u zemlju, tu su i troškovi prerade, prženja, električne energije i ponovo trgovačke marže. Tek na kraju dobija se maloprodajna cijena", objasnio je Jorgić i ocijenio je da je udio same sirovine znatno manji.

"Trošak same kafe je samo jedan od troškova. Mnogo drugih elemenata utiče na cijenu u ugostiteljskim objektima, uključujući i prestiž samog kafića", rekao je Jorgić.

Kakao u sličnoj situaciji

U posljednja dva do tri mjeseca došlo je do skoka cijene kakaa, što će uticati na cenu poslastica, najviše čokolade.

"U posljednja dva do tri mjeseca došlo je do skoka cijene kakaa sa nekih 3.000 na 6.000, što je značajan rast, a uzrok su takođe loše predviđanje klimatskih uslova kod glavnih proizvođača kakaa", rekao je Jorgić i dotakao se proizvođača čokolade:

"Kod standardnih brendova to će verovatno biti ili povećanje cijene ili smanjenje gramaže. Promjena recepture mogla bi da naruši imidž samog brenda, pa je realnije da se pojave novi proizvodi koji će, osim čokolade, sadržati keks i druge dodatke", zaključio je Jorgić.

(EUpravo zato/RTS)