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Poljaku produžen pritvor zbog vandalizma u Međugorju

Poljaku produžen pritvor zbog vandalizma u Međugorju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Sud BiH produžio je pritvor poljskom državljaninu Bartlomjeju Krakovjaku za još dva mjeseca zbog sumnje da je skrnavio vjersku imovinu u Međugorju.

Poljaku produžen pritvor zbog vandalizma u Međugorju Izvor: Jabuka TV

Iz Suda BiH su naveli da pritvor može trajati do 27. oktobra ili do nove sudske odluke.

Tužilaštvo BiH je ranije zatražilo produženje pritvora kako bi završilo istragu u ovom predmetu, dok je odbrana predlagala mjera zabrane.

Poljski državljanin uhapšen je 28. jula u mjestu Cerno kod LJubuškog nakon što je noć prije na području Međugorja oštetio vjersku imovinu.

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