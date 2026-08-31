Poljaku produžen pritvor zbog vandalizma u Međugorju

Sud BiH produžio je pritvor poljskom državljaninu Bartlomjeju Krakovjaku za još dva mjeseca zbog sumnje da je skrnavio vjersku imovinu u Međugorju.

Izvor: Jabuka TV

Iz Suda BiH su naveli da pritvor može trajati do 27. oktobra ili do nove sudske odluke.

Tužilaštvo BiH je ranije zatražilo produženje pritvora kako bi završilo istragu u ovom predmetu, dok je odbrana predlagala mjera zabrane.

Poljski državljanin uhapšen je 28. jula u mjestu Cerno kod LJubuškog nakon što je noć prije na području Međugorja oštetio vjersku imovinu.