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Ukrajinci žestoko napali Putinovo ljetovalište: Gori skladište nafte, pogođen poznati brod (Video)

Ukrajinci žestoko napali Putinovo ljetovalište: Gori skladište nafte, pogođen poznati brod (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Ukrajinska vojska napala je ruski grad Soči. Pomorskim dronom pogođen je brod "Nefrit", a prijavljen je i napad na skladište nafte u centru grada, gdje je buknuo ogroman požar.

Ukrajinci napali Soči, Putinovo ljetovalište Izvor: x/printscreen

Ukrajinska vojska je izvela više napada na ruski grad Soči, a mete su uključivale ruski brod napadnut pomorskim dronom i skladište nafte.

Ukrajinska ratna mornarica objavila je snimak koji prikazuje plamen nakon napada dronom na brod. Iz mornarice su izvijestili da je brod "Nefrit" dio ruske pomorske i energetske infrastrukture. Koristio se za podršku operacijama sa naftom i gasom, održavanje platformi na moru, prevoz tereta i osoblja, kao i za podvodne tehničke radove. Tokom noći na više ruskih Telegram kanala pojavili su se snimci požara u skladištu nafte, koji je navodno usledio nakon vazdušnog napada. Prema lokalnim izvještajima, požar je izbio u centru Sočija, u blizini luke, ali tačan objekat još nije identifikovan.

Više odvojenih izvještaja navodi da je jedna od eksplozija odjeknula u blizini ruskog protivvazdušnog sistema Pancir u luci. Međutim, nije poznato da li je sam sistem pogođen. "Kyiv Independent" u trenutku objave ovog teksta nije mogao nezavisno da potvrdi ove izvještaje niti da procijeni razmjere štete.

Udar na rusku logistiku i finansije

Ukrajina cilja rusku energetsku i pomorsku infrastrukturu u sklopu šire strategije kojom želi da presječe izvore finansiranja i logističke linije za ratne operacije Moskve. Samo tokom jula, ukrajinske snage su, prema dostupnim informacijama, pogodile na desetine ruskih plovila u Crnom i Azovskom moru. Među njima su bili tankeri i drugi brodovi koje Kijev smatra delom ruske takozvane "flote iz sjenke". Ukrajina je objavila da je samo 21. i 22. jula pogodila 13 takvih plovila, od čega deset teretnih brodova, dva tegljača i jedan tanker.

Ruska "flota iz senke" je mreža brodova koja transportuje sankcionisanu rusku naftu po svijetu. Vlasništvo nad tim brodovima se prikriva kako bi se zaobišla zapadna ograničenja. Prema registru ukrajinske vlade, do maja 2026. godine identifikovano je više od 1.400 takvih plovila. Riječ je često o starim i loše održavanim brodovima koji plove pod zastavama trećih zemalja.

Ta flota je ključan izvor prihoda za Moskvu. Procjene govore da ti brodovi prevoze oko 75 odsto sankcionisane ruske nafte, a zaradom od prodaje Kremlj finansira rat protiv Ukrajine.

Značaj Sočija kao mete

Soči predstavlja važnu metu za Ukrajinu. Grad je poznat kao ruska "druga prestonica" i u njemu se nalazi zvanična ljetnja rezidencija ruskog predsjednikaVladimira Putina. Soči je i omiljeno odredište ruske elite, a od ukrajinske granice je udaljen između 650 i 700 kilometara.

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