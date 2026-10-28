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"Ljudi, pazite šta kačite na društvene mreže": Lekcija Arde Turana za igrače, da dobro zapamte

"Ljudi, pazite šta kačite na društvene mreže": Lekcija Arde Turana za igrače, da dobro zapamte

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Arda Turan je sa Šahtjorom upisao laku pobjedu protiv Dinama iz Kijeva i onda je održao govor za pamćenje.

Govor Arde Turana za pamćenje Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Šahtjor je u Kupu Ukrajine pobijedio Dinamo iz Kijeva (3:0). Ubjedljiva pobjeda tima iz Donjecka poslije čega je uslijedio govor o kom se priča. Riječi trenera Arde Turana postale su viralne, upozorio je svoje igrače i opomenuo ih da budu pažljivi.

"Moramo da poštujemo protivnika. Mi smo usred rata. Znam, treba da uživate u pobjedi, to je okej. Zabavite se malo, ali poštujte rivala. Molim vas da budete pažljivi sa stvarima koje postavljate na društvenim mrežama", rekao je Turan.

Pohvalio je svoje izabranike na svemu što su uradili na utakmici.

"Volim vas, igrali ste fantastično, sve vas volim, ali nas čeka nova važna utakmica. Sjećate li se kako smo slavili, zato i kažem da je poštovanje od velike važnosti", zaključio je Turan.

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Tagovi

Arda Turan Šahtjor Dinamo Kijev Ukrajina

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