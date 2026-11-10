Nekadašnji atletičar, sportista i trener Kristijan Josip Periš preminuo je u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu nakon svirepog prebijanja, davljenja i mučenja. Sada su o njemu za hrvatske medije pričali prijatelji koji su ga poznavali.

Izvor: Facebook / Atletski klub Agram

Kristijan Josip Periš preminuo je 21. oktobra u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu, a njegova smrt potresla je Hrvatsku. Nekadašnji atletičar je preminuo samo nekoliko sati nakon što je primljen u bolnicu, a mediji su objavili uznemirujuće snimke maltretiranja nekadašnjeg sportiste.

Sada su hrvatski mediji pričali sa prijateljima i kolegama Josipa Periša koji su samo u superlativima govorili o preminulom sportisti.

Za "24 sata" otkrili su kakav je bio preminuli Periš.

"Našem klubu priključio se 2013. godine i u diskontinuitetu nastupao sve do 2021. Najuspješnije godine u našem dresu bile su mu upravo prva, kad je bio dvostruki zimski juniorski bacački prvak Hrvatske, i zadnja, u kojoj je bio trostruki bronzani na različitim seniorskim takmičenjima. Od međunarodnih uspjeha svakako treba istaći dvostruki nastup na Svjetskom prvenstvu za mlađe juniore", rekao je trener AK Agram Marko Katalinić koji je dodao da sa Perišem nikada nije bilo incidenata niti problema.

"Nisu mogli da govore od plača kada su čuli"

Vidi opis Kristijana vezali i mučili do smrti u Hrvatskoj: "Kada su čuli šta se desilo nisu mogli da govore od plača" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 4 / 4

Predsjednik saveza za paraobaranje ruke u Hrvatskoj Aleksandar Jakovac istakao je da je preminuli Kristijan Josip Periš bio dragocjen za zajednicu para sportova u Hrvatskoj.

"Kristian se javio kad smo imali javni konkurs za trenera u našem parasportu. Svidio nam se zbog kompetencija koje je imao, dolazio je iz atletike kao juniorski prvak, bio je jače konstitucije, što je dobro u našem sportu, završio je kineziologiju, zadovoljavao je sve formalne uslove. Dan prije bio je normalno na treningu, nijedan od sportista nije primijetio da su neki problemi prisutni. Nikad nije imao sat izostanka", rekao je Jakovac.

On je naglasio da je vijest o Periševoj smrti izuzetno pogodila njegove sportiste sa kojima je radio.

"Zvali su neki sportisti koji su bili mjesec dana u klubu i koje je to toliko pogodilo da nisu mogli da govore od plača. U sportu ste jako puno s trenerom, on je bitna stavka i naši su sportisti snažno pogođeni promjenama trenera, bude im teško i kad nađe drugi angažman, a kamoli kad premine. Kao osoba Kristian je bio svestran, nikad nisam primijetio da bi mogao imati neki problem. Ne da nije bio agresivan nego upravo suprotno, uvijek je bio izrazito pristojan. Vrlo smo žalosni zbog njegove smrti", dodao je Jakovac.

Oglasio se i advokat

Advokat Leon Zrinić je istakao da je dugo poznavao Periša, a da to što ga je ispratilo 300 ljudi dovoljno govori o tome kakva je bio osoba. Takođe je naglasio da na neka pitanja porodica nije dobila odgovore.

"Poznajem ga dugo, bio je krasna osoba, veoma posvećen porodici i prijateljima. Znam da je na njegovom ispraćaju bilo više od 300 ljudi, iz svih mogućih sfera života. Dosta je radio s osobama koje imaju poteškoća u razvoju. Bio je vrlo vrijedan član zajednice. Nikad nije bio agresivan, nema nikakvu mrlju u svojem životu, da je ikad ikome išta zlo učinio.

Na upit porodice prema ustanovi je li imao utvrđene bilo kakve narkotike u krvi rekli su kako nemaju podatak da je bio pod bilo kakvim narkoticima. Nije bio agresivan, a što proizlazi i iz izvještaja koje smo dobili iz zdravstvene ustanove", rekao je Leon Zrinić za "24 sata".

(MONDO, 24 sata)