Direktorka zagrebačke psihijatrije Majda Grah podnijela je ostavku nakon što su utvrđeni teški propusti u slučaju pacijenta koji je preminuo tokom fizičkog obuzdavanja u toj ustanovi.

Izvor: Facebook / Atletski klub Agram / Ai generated

Direktorka Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" na Jankomiru Majda Grah jutros je podnijela ostavku, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na sjednici Gradske skupštine. Tomašević je pritom izrazio saučešće porodici i prijateljima preminulog Kristijana Josipa Periša.

Ostavka dolazi neposredno nakon što je zdravstvena inspekcija utvrdila ozbiljne propuste u postupanju prema 32-godišnjem Perišu, koji je 21. oktobra preminuo tokom fizičkog obuzdavanja u Klinici. Inspekcija je utvrdila da postupci nisu sprovedeni u skladu sa propisanim protokolom, kao i da je bilo nepravilnosti u njihovom dokumentovanju.

Vidi opis Direktorka klinike u kojoj je Periš preminuo podnijela ostavku: Odluku donijela nakon izvještaja zdravstvene inspekcije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/UniZg Br. slika: 10 10 / 10

Problematično postupanje bolnice

Posebno je problematizovano postupanje uprave bolnice. Grah je za Periševu smrt saznala iste večeri, ali su snimci sa nadzornih kamera pregledani tek 4. novembra, gotovo dvije nedjelje kasnije. Prema njenom izjašnjenju, tada je prvi put uočila neprimjereno postupanje medicinskih radnika. Policija je snimke dobila 6. novembra.

Inspekcija je objavila i da je Grah izjavila kako nije znala da takav događaj mora da prijavi Ministarstvu zdravlja. Upozorila je i na nedovoljnu edukaciju osoblja, te najavila dalje utvrđivanje odgovornosti uprave i Upravnog odbora Klinike.

Zbog sumnje na teško ubistvo Periša, četvorica medicinskih tehničara nalaze se u pritvoru. Advokat porodice još je 23. oktobra podnio krivičnu prijavu DORH-u (Državnom tužilaštvu Republike Hrvatske) i zatražio inspekcijski nadzor. Inspekcija je prijavu primila 26. oktobra, ali ostaje otvoreno pitanje šta je preduzimala nakon toga. DORH nije odgovorio na pitanja portala "Indeks" o postupanju nakon prijave i razlozima zbog kojih snimci nisu ranije izuzeti.

(Index/MONDO)