Prosječna plata u Srpskoj porasla na 1.727 KM: Istorijski iznos, ali potrošačka korpa ostaje nedostižna

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u septembru iznosila je 1.727 KM i veća je za 32 KM ili 1,9 odsto nominalno u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u avgustu, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najviša prosječna plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosi 2.242 KM, a najniža u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva 1.310 KM.

Prosječna neto plata u septembru porasla je za 32 KM i dostigla istorijski iznos od 1.727 KM, zahvaljujući, kako se navodi, aktivnostima ovog sindikata.

"I ovaj put potvrdila se konstatacija Saveza sindikata Srpske da prosječno isplaćene plate u Republici Srpskoj rastu samo ako se poveća najniža plata ili plata budžetskih i fondovskih korisnika", naglašava se u saopštenju.

Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2026. godine iznosi 2.964,10 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 58,26 odsto.

Pregovori Saveza sindikata i granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika, navode u Savezu sindikata, doveli su do rasta plata budžetskih i fondovskih korisnika za pet odsto nominalno.

"Ovaj rast je rezultirao rastom republičkog prosjeka, ali izostao je realan rast plata, odnosno nije došlo do željenog povećanja kupovne moći radnika i poboljšanja životnog standarda", ističu u Savezu sindikata.

U Sindikatu naglašavaju da zaposleni u čak 10 privrednih djelatnosti - u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini, ugostiteljstvu, saobraćaju, vezama i drugim oblastima primaju platu koja je i do 410 KM niža od prosječne plate i najčešće se kreće od 1.000 KM do 1.450 KM.

Iz Saveza sindikata ističu da dok plate stagniraju ili opadaju, privredni subjekti su zabilježili značajan rast prijavljene neto dobiti od oko 17 odsto u prošloj godini, a zajedno sa neto dobiti banaka i preduzetnika, ostvarena neto dobit premašila je 4,3 milijarde KM, dok se po procjenama trećina neprijavljene dobiti nalazi u "sivoj zoni".

(Mondo)