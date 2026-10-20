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Prosječna plata u avgustu 1.701 KM: Među najbolje plaćenim radnici u IT sektoru

Prosječna plata u avgustu 1.701 KM: Među najbolje plaćenim radnici u IT sektoru

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U BiH je u avgustu prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom iznosila 1.701 KM i za 1,8 odsto bila je manja u odnosu na jul, dok je na godišnjem nivou veća za 7,7 odsto, podaci su Agencije za statistiku.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Prema istom izvoru, među najbolje plaćenim u avgustu su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, gdje je prosječna neto plata iznosila 2.252 KM.

Slijede radnici u finansijskim i osiguravajućim djelatnostima sa prosječnom platom od 2.204 KM, te zaposleni u javnoj upravi i odbrani sa 2.183 KM.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Najniže plate i dalje su u ugostiteljstvu, a u djelatnostima pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane prosječna neto plata iznosila je 1.188 KM.

Prosječne plate zaposlenih u građevinarstvu su od 1.320 KM, dok su u prerađivačkoj industriji primali prosječno 1.383 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata u BiH u avgustu iznosila je 2.646 KM, što je nominalno manje za 1,8 odsto u odnosu na jul, dok je u poređenju sa avgustom prethodne godine ta plata nominalno veća za osam odsto.

(Mondo)

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