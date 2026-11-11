Novi pristup učenju: NTC metoda ulazi u škole Srpske kao pilot projekat

NTC metodologija, dodatna edukacija nastavnika i više kretanja u školama u fokusu su novih prijedloga za unapređenje nastave u Srpskoj.

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Više fizičke aktivnosti u školama, dodatna edukacija nastavnika i primjena novih metoda učenja kroz igru, uz postepeno mijenjanje pristupa nastavi i prilagođavanje potrebama novih generacija učenika u Srpskoj, bili su u fokusu sastanka predstavnika nadležnih institucija i direktora škola, koji je u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda održan u Banjaluci.

Na sastanku je učestvovao i profesor Ranko Rajović, koji je govorio o značaju NTC metodologije i drugačijeg pristupa usvajanju znanja. Razgovarano je i o konkretnim mogućnostima unapređenja nastave fizičkog vaspitanja, osposobljavanju nastavnika za primjenu novih metoda rada, kao i o potrebama učenika i njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslav Popržen istakao je za "Glas Srpske" da je sastanak bio veoma konstruktivan, te da je važno što se o ovim pitanjima počelo razgovarati na institucionalnom nivou, kako bi dobre metode rada dobile priliku da zažive u školama.

"Potrebno je povećati broj fizičkih aktivnosti i posvetiti više pažnje razvoju motoričkih sposobnosti djece. Jedan od važnih koraka je dodatna edukacija učitelja, posebno u nižim razredima, kako bi se upoznali sa novim modelima vježbi i aktivnosti koje mogu primijeniti u radu sa učenicima. To je moguće organizovati i u školama koje nemaju fiskulturnu salu, jer se određene aktivnosti mogu prilagoditi uslovima kojima raspolažu", rekao je Popržen.

On je dodao da je dogovoreno da se unapređenje nastave fizičkog vaspitanja odnosi na sve škole, dok bi se primjena NTC metodologije najprije ispitala kroz pilot-projekat u dvije škole koje bi odabrali Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture.

"Te škole bi godinu dana radile po ovoj metodologiji, nakon čega bi se pratili i upoređivali rezultati. NTC program je dobra metodologija, ali je za njegovu primjenu neophodna posebna edukacija nastavnika. Nije dovoljno samo čuti predavanje i upoznati se sa načinom rada, već je potrebno savladati tehnike i znati ih primijeniti u nastavi", naglasio je Popržen.

Prema njegovim riječima, primjena ove metodologije ne zahtijeva izmjene nastavnog plana i programa, već drugačiji pristup prenošenju znanja, u kojem djeca kroz igru, razmišljanje i logičko zaključivanje usvajaju gradivo, umjesto da ga uče napamet. Ipak, kako je istakao, za promjenu dosadašnjih navika potrebno je vrijeme, ali i kontinuirana obuka nastavnika, kako bi nove metode postale dio svakodnevne prakse.

Rajović je ukazao na to da nedostatak kretanja utiče na razvoj djece, te da je neophodno mijenjati pristup učenju i više ga prilagođavati njihovim potrebama.

"Svaka nova generacija nam je sve slabija, jer ako djeca nemaju dovoljno kretanja, usporava im se razvoj mozga. Moramo primijeniti nove načine učenja kroz igru, da djeca misle da se igraju, a da zapravo uče. Metoda učenja mora da liči na igru, jer je to njima jedini motiv da nauče", rekao je Rajović.

Pomoćnik ministra za sport Danijela Ćapin istakla je da je unapređenje nastave fizičkog vaspitanja jedan od strateških ciljeva resornog ministarstva. Kao jedan od prvih koraka navela je opremanje škola sportskim rekvizitima, ali i izradu priručnika za učitelje sa primjerima časova fizičkog vaspitanja od prvog do petog razreda, koji bi trebalo da budu zanimljiviji i usmjereni na razvoj psihomotoričkih sposobnosti učenika.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić navela je da je cilj sastanka bio da se predstavnici institucija, fakulteta i direktori škola upoznaju sa značajem unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja djece i mladih. Razgovarano je o potrebama učenika, kompetencijama nastavnika, ali i odgovornom roditeljstvu, značaju roditeljske uloge u razvoju djece i greškama koje roditelji prave.

(Mondo)