Kako postaviti granice djeci u digitalnom dobu? Stručnjak iz Kopra predstavio metodu čiji je cilj da učenje liči na igru

Doktor Ranko Rajović, šef katedre za obrazovne neuronauke na Pedagoškom fakultetu u Kopru, predstavio je u Bijeljini NTC metode čiji je cilj da učenje liči na igru.

"Prioritet škole je da učimo dijete da misli, ne da zna napamet, a promjenom metode može se postići da dijete misli da se igra i da savladava gradivo na zabavan način", rekao je Rajović novinarima.

On kaže da je problema puno u ovoj oblasti, djeca koja krenu u školu ne samo da ne mogu da sjede, čitaju i pišu, nego ne mogu ni da uče.

"Onda, zapravo, imamo problem u razvoju. Ako se mozak formira 90 odsto do šeste godine, treba da vidimo šta ćemo do tada da uradimo", istakao je Rajović.

Prema njegovim riječima, NTC metode daju odlične rezultate u praksi.

"Moramo na vrijeme da shvatimo da je obrazovanje stub društva i da mora nešto da se mijenja", poručio je Rajović.

Nove tehnologije su, kaže, dobre, ali djeci treba da se postave granice za njihovo korištenje.

"Već imamo dokaze da puno novih tehnologija oštećuje neke duboke regije mozga i onda imamo ili smanjenu empatiju, povećanu agresivnost ili je djeci sve dosadno, što je najčešće", naveo je Rajović.

Doktorant na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini Dragana Vesić kaže da NTC metoda povezuje istraživanja iz neuronauke i pretvara ih u konkretne primjere i strategije kako bi se djeca podstakla da razvijaju kreativno, asocijativno mišljenje.

Predavanje o temi "Zašto je djeci sve teže da uče? Odrastanje u digitalnom dobu", održano je u prepunoj sali Narodne biblioteke "Filip Višnjić".

