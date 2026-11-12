Danas pretežno oblačno, toplo i vjetrovito: Narandžasto upozorenje zbog jakog vjetra i obilnih padavina

U Hercegovini se očekuju obilnije padavine, lokalno i do 100 litara kiše po metru kvadratnom. Vozačima se savjetuje oprez zbog mokrih i klizavih kolovoza, odrona i brojnih radova na putevima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno oblačno, toplo i vjetrovito, uz kraće sunčane intervale.

Slaba kiša moguća je povremeno na sjeveru i zapadu. U Hercegovini će tokom cijelog dana biti oblačno, povremeno sa kišom, dok se uveče i tokom naredne noći očekuju obilnije padavine, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar će biti umjeren do jak, južnog i jugozapadnog smjera, a u višim predjelima očekuju se i olujni udari. Na krajnjem sjeveru duvaće uglavnom slab do umjeren vjetar promjenljivog ili istočnog smjera.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 17 stepeni na jugu do 24 stepena Celzijusova na sjeveru, dok će u višim predjelima biti oko 12 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH bilo oblačno, dok je lokalno na sjeveru registrovana slaba kiša.

Narandžasto upozorenje zbog jakog vjetra i obilnih padavina

Za Republiku Srpsku i Federaciju BiH (FBiH) od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog očekivanog jakog vjetra, dok se za područje Hercegovine i jugozapadne krajeve od sutra upozorenje odnosi i na očekivane obilnije padavine.

Jaki do olujni udari vjetra prognozirani su od danas u podne do sutra u 9.00 časova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 kilometara na čas, lokalno i do 90 kilometara na čas.

Očekivana količina padavina sutra na području Hercegovine i jugozapadnim krajevima iznosi od 40 do 80 litara po metru kvadratnom, a lokalno na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine oko 100 litara po metru kvadratnom ili više.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo na područjima za koja je izdato narandžasto upozorenje treba da preduzme mjere opreza i prati upozorenja nadležnih službi.

Zbog jakog do olujnog vjetra mogući su poremećaji u svakodnevnim aktivnostima, poteškoće u saobraćaju, oštećenja objekata, lomljenje grana i obaranje stabala.

Potrebno je izbjegavati boravak na otvorenom u blizini drveća, nestabilnih konstrukcija i drugih predmeta koje vjetar može odnijeti.

Obilne padavine mogu uzrokovati lokalna plavljenja, bujične poplave i poteškoće u odvijanju saobraćaja, posebno na područjima sa intenzivnijim padavinama.

Kolovozi mokri i klizavi, vozačima se savjetuje oprez

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS).

U kotlinama i duž riječnih tokova vozačima se skreće pažnja na mjestimičnu maglu.

Iz AMS-a vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi saobraćaj je regulisan privremeno postavljenom signalizacijom.

Do 30. novembra traju radovi na magistralnom putu Bijeljina (u zoni Brezovog Polja) – Brčko, kao i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica – Piperi. Saobraćaj će regulisati privremeno postavljena signalizacija.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice, zbog čega je na snazi izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, koji bi trebalo da traje do kraja novembra.

U toku su i radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja – Prijedor, gdje je obavezno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save izmijenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom. Zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase veće od 20 tona, dok se ostala vozila propuštaju jednom trakom.

Prednost imaju vozila koja se kreću lijevom trakom, odnosno ona koja izlaze iz Republike Srpske i BiH.

Na snazi je i izmjena režima saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača – Bijeljina, zbog privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema graničnom prelazu Rača.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova na snazi su na magistralnom putu Klašnice – Šargovac – Banjaluka, kao i u Trnu. Radovi se izvode i na magistralnim putevima Razboj Ljevčanski – Srbac i Laktaši – auto-put, regionalnom putu Razboj Ljevčanski – Laktaši, te na dionici Kozarac – Lamovita, gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja na snazi su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac, zbog minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova, a obustave traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška – Banjaluka, na dionici Mahovljani – Glamočani, dolazi do izmjena u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su na snazi i zbog radova na magistralnom putu Krupac – Bogatići, gdje se sanira cjevovod male hidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine, gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode i uz magistralni put Bijeljina – Zvornik, u Patkovači, gdje su u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole. Vozačima se savjetuje dodatni oprez.

Na ulazu u Bijeljinu, iz pravca Brčkog, izmijenjen je režim saobraćaja zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila veće mase usmjeravaju regionalnim putem kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac – Kotor Varoš, Ukrina – Klupe, Rača – Bijeljina, u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje – Miljevina, kao i kod Doboja, gdje je u toku izgradnja auto-puta na Koridoru 5C.

Na magistralnom putu Dobro Polje – Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, dok se vozila veće mase preusmjeravaju na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci – Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac – Vodice, Gradiška – Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić – Zelinja, zatim Ugljevik – Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča – Dobro Polje, u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac – Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, dok se u Vijačanima, na putu Prnjavor – Ukrina, jednom trakom vozi u dužini od 50 metara.

Radovi i izmjene saobraćaja u FBiH

U Federaciji BiH za danas je najavljen početak radova na magistralnom putu Turbe – Nević Polje. Svakog radnog dana od 7.00 do 16.00 časova vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova u tunelu Vranduk, na magistralnom putu Zenica – Nemila, danas i sutra od 18.00 časova saobraćaj će se odvijati usporeno, jednom trakom.

Danas i sutra, od 9.00 do 16.00 časova, zbog sanacionih radova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Nemila – Bistričak.

Zbog radova na zaštiti kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjeru Počitelj – Bijača, a saobraćaj se odvija dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača – Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraćaj odvija samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug – Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad – Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj – Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Mondo)